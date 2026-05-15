हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्स सोडतोय का? शार्दूल ठाकूरला सामान्यानंतर प्रश्न, काय म्हणाला वाचा

Hardik Pandya Leaving Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा ५८ वा सामना गुरुवारी मुंबई इंडियायन्स (Mumbai Indians) आणि पंजाब किंग्स(Punjab Kings) यांच्यात धर्मशाळा येथे खेळला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना पंजाब किंग्सने निर्धारित २० षटकांत २०० धावा केल्या. मात्र या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत मुंबई इंडियायन्सने ६ विकेट राखून थरारक विजय मिळवला. या सामन्यात मुंबई इंडियायन्सचा नियमित कर्णधार हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अनुपस्थित असल्याने जसप्रीत बुमराहने संघाचे नेतृत्व केले. मुंबईच्या विजयानंतर शार्दुल ठाकुरला (Shardul Thakur) हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियन्स सोडणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने स्पष्ट उत्तर दिले..१४ मे रोजी झालेल्या सामन्यानंतर शार्दूल ठाकूरने हार्दिक पंड्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली. हार्दिकला कर्णधारपदावरून हटवण्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरू असल्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला, "अशा चर्चा सोशल मीडियावर होत असतात, त्याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज नाही. सोशल मीडियावर लोक काहीही बोलतात. त्या गोष्टी तिथेच सोडून द्यायला पाहिजेत." .IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या सलग चार पराभवामागची ५ कारणं! हार्दिक पांड्या अजूनही नाही सुधरला, तर....पुढे बोलताना शार्दूल म्हणाला की, "या केवळ अफवा आहेत आणि त्यांना गांभीर्याने घेऊ नका. हार्दिक सध्या दुखापतीमुळे बाहेर आहे, दुसरे कोणतेही कारण नाही. अनेक अफवा खऱ्या आणि खोट्या असतात, पण अंतिम निर्णय टीम मॅनेजमेंटच घेत असते." पंजाबविरुद्धच्या सामन्यासाठी हार्दिक पंड्या धर्मशाळाला गेला नव्हता आणि या हंगामात तो आतापर्यंत ३ सामने खेळू शकलेला नाही..त्याच्या अनुपस्थितीमुळे मुंबई इंडियन्सच्या ड्रेसिंग रूममध्ये अस्थिरतेच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. सोशल मीडियावर हार्दिक पंड्याला चेन्नई सुपर किंग्सकडे ट्रेड केले जाऊ शकते अशा अफवाही पसरत आहेत. चेन्नईचे सीईओ काशी विश्वनाथन आणि एमएस धोनी यांचे चांगले संबंध असल्याने धोनीच्या सांगण्यावरून हार्दिक चेन्नईत जाऊ शकतो, अशा चर्चाही चाहत्यांमध्ये रंगल्या आहेत..IPL 2026 Playoff Scenario : पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव! मुंबई इंडियन्सने सर्व गणित बिघडवले; CSK, RR यांना दिली आयती संधी.मात्र हा हंगाम मुंबई इंडियन्ससाठी फारसा चांगला ठरलेला नाही. मुंबईने आतापर्यंत १२ सामने खेळले असून त्यापैकी केवळ ४ सामने जिंकले आहेत, तर ८ सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून जवळपास बाहेर पडला असून गुणतालिकेत ते सध्या नवव्या स्थानावर आहेत. मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना २० मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध ईडन गार्डन्स येथे खेळला जाणार आहे.