Hardik Pandya Captaincy: Hardik पंड्याची मुंबई इंडियन्सधून हकालपट्टी होणार? जागा घेण्यासाठी 'हे' २ दिग्गज खेळाडू शर्यतीत

Questions Raised Over Hardik Pandya’s Captaincy: आयपीएल २०२६ चा (IPL2026) हंगाम जर कोणासाठी खराब ठरला असेल, तर तो मुंबई इंडियन्ससाठी(MI). या हंगामात मुंबई इंडियन्स आणि त्यांचा कर्णधार हार्दिक पंड्या(Hardik Pandya)यांच्यासाठी हा मोसम अत्यंत निराशाजनक ठरला. प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडणारा मुंबई इंडियन्स हा दुसरा संघ ठरला. आता हार्दिक पंड्याच्या कर्णधारपदावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून तो कर्णधारपद गमावणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..या हंगामात अनेक संघांची कामगिरी खराब झाली, त्यामुळे पुढील हंगामात काही संघ कर्णधार बदलण्याची शक्यता आहे. मुंबई इंडियन्सने सुरुवातीचा सामना जिंकत चांगली सुरुवात केली होती, मात्र त्यानंतर संघाची कामगिरी सतत खालावत गेली. आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबईने १४ सामन्यांपैकी केवळ ४ सामने जिंकले, तर १० सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. गुणतालिकेत ते नवव्या स्थानावर राहिले..Vaibhav Suryavanshi: IPL संपायच्या आधीच वैभव सूर्यवंशीची टीम इंडियात एन्ट्री? गावस्करांनी निवड समितीकडे केली 'ही' मोठी मागणी!.अहवालानुसार, मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या आपले पद गमावू शकतो. संघातील त्याच्या स्थानाबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हंगामादरम्यान असे अनेक संकेत मिळत होते की संघ व्यवस्थापन त्याला कर्णधारपदी कायम ठेवण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. संघात याबाबत कुजबुज सुरू असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे..यामागील एक मोठे कारण म्हणजे राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या मोसमातील शेवटच्या सामन्यानंतर कोचिंग स्टाफने संघासोबत केलेली चर्चा. मुंबई इंडियन्सच्या एका माजी खेळाडूच्या मते, “आगामी काही दिवस गंभीर चर्चा आणि निर्णयांचे असू शकतात. प्रत्येक पर्यायाचा विचार केला जाईल. हार्दिक भविष्यात कर्णधार राहू शकतो का? की तो संघात फक्त खेळाडू म्हणून राहील? यावर विचार होणार आहे.” दुसऱ्या एका माजी खेळाडूने सांगितले की, “यशस्वी संघांप्रमाणे आम्हाला पॉवरप्लेचा योग्य वापर करता आला नाही. आम्ही काळानुसार बदल करण्यात मागे पडलो.”.IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने रायपूरसाठी विमान पकडलं! पण, त्याला खेळवायचं की नाही, याचा Mumbai Indians करतेच विचार; कारण काय?.आता मोठा प्रश्न असा आहे की, हार्दिक पंड्याऐवजी मुंबई इंडियन्सचा पुढचा कर्णधार कोण होणार? सध्या संघाकडे दोन प्रमुख पर्याय असल्याचे म्हटले जात आहे. एक म्हणजे सूर्यकुमार यादव आणि दुसरा जसप्रीत बुमराह. हे दोघेही अनुभवी आणि संघासाठी महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. मुंबई इंडियन्स पुढील हंगामासाठी यापैकी एका खेळाडूकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.