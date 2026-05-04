फॅन्सच्या गराड्यात अडकला हेनरिक क्लासेन, मॉलमध्ये शॉपिंग करताना गर्दीत गमावला संयम, Video Viral

Heinrich Klaasen Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा हंगाम सुरू आहे. अशातच अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये हेनरिक क्लासेन(Heinrich Klaasen) आपला कूलनेस गमावताना दिसत आहे. २०२६ च्या हंगामात क्लासेन हा सनरायझर्स हैदराबादकडून(Sunrisers Hyderabad) खेळत आहे. तो सध्या हैदराबाद संघाचा स्टार फलंदाज आहे. हैदराबादच्या एका शॉपिंग मॉलमध्ये क्लासेनने आपला कूलनेस गमावला. मॉलमध्ये त्याला चाहत्यांनी चारही बाजूंनी घेरलं, त्यातून तो बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु गर्दी एवढी होती की क्लासेन त्रस्त झाला..झालं असं की हेनरिक क्लासेन हैदराबादमध्ये एका मॉलमध्ये गेला होता. भारतात खेळाडूंना भेटण्यासाठी चाहते नेहमीच उत्सुक असतात, असंच काहीसं हेनरिक क्लासेनसोबत झालं. हैदराबादच्या शॉपिंग मॉलमध्ये क्लासेनला चाहत्यांनी घेरलं. तिथे उपस्थित असलेल्या अनेक चाहत्यांनी त्याला पाहण्यासाठी गर्दी केली होती..प्रत्येकाला त्याच्यासोबत सेल्फी घ्यायची होती किंवा त्याला जवळून पाहायचं होतं. सुरक्षा रक्षकांनी त्याला गर्दीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण गर्दी एवढी जास्त होती की त्याला धक्काबुक्की सहन करावी लागली. या सगळ्या प्रकारामुळे तो खूप चिडलेला व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. तो चाहत्यांवर आपली नाराजी व्यक्त करत असल्याचंही दिसत आहे. या गर्दीतून सुरक्षा रक्षक त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत..या हंगामात क्लासेनची कामगिरीआयपीएल २०२६ च्या हंगामात हैदराबादकडून खेळताना हेनरिक क्लासेनने १० सामन्यांत ४२५ धावा केल्या आहेत, ज्यात त्याची सरासरी ५३.१३ इतकी आहे. त्याचबरोबर त्याने या हंगामात ४ धडाकेबाज अर्धशतके देखील झळकावली आहेत..मुंबई इंडियन्स विरुद्ध २४४ धावांचा पाठलाग करताना क्लासेनने ३० चेंडूत ६५ धावांची खेळी करून हैदराबादला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याचबरोबर या हंगामात ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत देखील तो केएल राहुल आणि अभिषेक शर्मा नंतर कायम आहे. क्लासेनने सलग चौथ्या हंगामात हैदराबादसाठी ४००हून अधिक धावा करण्याचा विक्रम देखील केला आहे.