Team India vs Afghanistan: अचानक बदललं वेळापत्रक! BCCI ने जाहीर केल्या नव्या तारखा, पहा संपूर्ण वेळापत्रक

India vs Afghanistan Series Schedule Changed: भारत आणि अफगाणिस्तान (India vs Afghanistan) यांच्यात एक कसोटी आणि ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे. ही मालिका जूनमध्ये होणार असून यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) संघाची घोषणा देखील केली आहे. दरम्यान, आधी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकात आता थोडा बदल करण्यात आला आहे. या मालिकेत एकूण ४ सामने खेळले जाणार आहेत, मात्र त्यापैकी एका सामन्याच्या तारखेत बदल करण्यात आला आहे. आता नव्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत..भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान वनडे मालिकेच्या वेळापत्रकात बदलभारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध ही मालिका खेळणार असून मालिकेची सुरुवात ६ जून रोजी होणार आहे. मालिकेतील एकमेव कसोटी सामना न्यू चंदीगड (मुल्लानपूर) येथे खेळवला जाणार आहे. कसोटी सामना पूर्ण पाच दिवस चालल्यास तो १० जूनपर्यंत रंगू शकतो. कसोटी सामन्याच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..India Squad vs Afghanistan: नव्या दमाचा कसोटी संघ; वन डे संघातही प्रयोग, रोहित शर्मा, हार्दिक यांचा.....मात्र, वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्याच्या तारखेत बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी हा सामना १४ जून रोजी होणार होता, पण आता तो १३ जून रोजी खेळवला जाणार आहे. उर्वरित दोन्ही सामने पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसारच होतील..भारतासाठी ही मालिका आगामी २०२७ वनडे विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. संघ व्यवस्थापन या मालिकेत खेळाडूंच्या फिटनेस, फॉर्म आणि युवा खेळाडूंच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष ठेवणार आहे..अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीसाठी भारतीय संघशुभमन गिल (कर्णधार), के.एल. राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मानव सुथार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल..वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघशुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल. राहुल, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे..India Vs Afghanistan: विराटला क्लीन बोल्ड करणाऱ्या गोलंदाजावर निवड समितीची नजर.IND vs AFG मालिकेचे नवे वेळापत्रक (जून २०२६)• एकमेव कसोटी : ६ ते १० जून २०२६, न्यू चंदीगड (मुल्लानपूर), सकाळी ९:३० वाजता• पहिली वनडे : १३ जून २०२६, धरमशाला, दुपारी १:३० वाजता• दुसरी वनडे : १७ जून २०२६, लखनऊ, दुपारी १:३० वाजता• तिसरी वनडे : २० जून २०२६, चेन्नई, दुपारी १:३० वाजता.