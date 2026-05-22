Sports India: भारतामध्ये आता ‘डोपिंग’ ठरणार गुन्हा;केंद्रीय मंत्रालयाचे ऐतिहासिक पाऊल, पाच वर्षांचा तुरुंगवास अन्‌ दोन लाखांपर्यंत दंड

नवी दिल्ली : केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारतातील खेळाडूंच्या उत्तेजक सेवनाच्या वाढत्या प्रमाणावर लक्ष देता आता 'डोपिंग' हा या देशामध्ये गुन्हा ठरणार आहे. तसेच खेळाडूंना बंदी घातलेली औषधे पुरवणाऱ्या व्यक्तींना आता पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते..खेळाडूंना डोपिंगसाठी बंदी घातलेली औषधे देणे, पुरवणे, विकणे किंवा त्यासाठी मदत करणे हा गुन्हा मानला जाईल. दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यामध्ये जाणूनबुजून बंदी असलेली औषधे लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते..भारतातील 'डोपिंग'विरोधी कायद्यात पुन्हा बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने या प्रस्तावित दुरुस्त्या आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या असून, त्यासाठी १८ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांनी या वेळी सांगितले की, लोकांच्या अभिप्रायानंतर हे विधेयक संसदेतल्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल..कठोर कारवाईची आवश्यकतामनसुख मांडविय म्हणाले की,"'डोपिंग' आता फक्त खेळातील नियमभंग राहिलेला नाही. त्यामागे संघटित रॅकेट तयार झाले आहे. आतापर्यंत फक्त औषधे घेणाऱ्या खेळाडूंवर कारवाई होत होती, पण आता पुरवठा करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे." दरम्यान, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, सहकारी खेळाडू किंवा खेळाडूंशी थेट संपर्कात असलेली कोणतीही व्यक्ती जर बंदी असलेल्या औषधांच्या पुरवठ्यात सहभागी असल्याचे आढळले, तर तिच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल..ऑलिंपिक यजमानपदाची महत्त्वाकांक्षाभारत सलग तीन वर्षे जागतिक 'डोपिंग' यादीत अव्वल राहिला आहे. यामुळे २०३६ ऑलिपिंक यजमानपदाच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला याचा फटका बसू शकतो. भारताला २०३० राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे यजमानपद आधीच मिळाले आहे. याआधी २०१८ मध्येही अशाच प्रकारची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्या वेळी चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती. मात्र, २०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यात ही शिक्षा काढून टाकण्यात आली होती, कारण सरकारने 'प्रतिबंधात्मक कायदा' या भूमिकेला प्राधान्य दिले होते..वैद्यकीय अपवादनव्या कायदा बदलानुसार वैद्यकीय कारणांसाठी काही अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत उपचार केले गेले असतील, तर डॉक्टरांवर कारवाई होणार नाही. अशा परिस्थितीत खेळाडूला स्वतःची निरपराधी भूमिका सिद्ध करावी लागेल. क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, खेळाडूंवरील डोपिंग उल्लंघनाच्या विद्यमान नियमांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. या दुरुस्त्यांचा उद्देश फक्त 'डोपिंग'चे जाळे चालवणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करणे आणि स्वच्छ खेळाडूंचे संरक्षण करणे हा आहे.