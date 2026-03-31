Cameron Green: कॅमेरॉन ग्रीनच्या KKR साठी का गोलंदाजी केली नाही? अजिंक्य रहाणेच्या टोल्यानंतर थेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानेच दिलं स्पष्टीकरण

इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या हंगामात मुंबई आणि कोलकाता यांच्यात झालेल्या सामन्यात सलामीचा सामना मुंबईने आपल्या नावावर केला. सामना झाल्याननंतर कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याला कॅमेरून ग्रीन गोलंदाजी का करत नाही? अस विचारल असता त्याने मजेशीर उत्तर दिल होत, जे एकूण कोलकाताचे चाहते थक्क झाले होते. त्याच्या या विधानावर आता क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने स्पष्टीकरण दिल आहे. आम्ही आयपीएल सुरू होण्यागोदार सगळ सांगितल असल्याच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कडून सांगण्यात आल आहे..ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू कॅमेरून ग्रीनला तब्बल २५.२० कोटी रुपये देऊन कोलकाता नाईट रायडर्सने आपल्या संघात घेतले, परंतु तो केवळ फलंदाजीच करत आहे, गोलंदाजी करणार नाही यावरून कोलकाता संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे नाराज झाला आणि मार्मिक टोलाही मारला. ल्या आयपीएलच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने कोलकाताविरुद्ध २२१ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले. रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन यांचा जोरदार हल्ला सुरू असताना कोलकाता संघाला गोलंदाजांची उणीव जाणवत होती. कॅमेरून ग्रीन संघात असतानाही त्याने का गोलंदाजी केली नाही, असा प्रश्न सर्वांना पडला..कॅमेरून ग्रीनची उणीव आम्हाला जाणवली, तो उपलब्ध असेल तेव्हा आमच्या गोलंदाजीची रचना बदलेल, परंतु तो आता का गोलंदाजी करणार नाही, हा प्रश्न तुम्ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला विचारा, असे थेट उत्तर रहाणेने दिले..अष्टपैलू म्हणून ग्रीनची लिलावातून २५.२० कोटींना खरेदी केल्यानंतर त्याचा उपयोग गोलंदाजीसाठी होत नसेल, तर दाम पूरा...काम अधुरा अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. ग्रीन सध्या गोलंदाजी का करत नाही, याची माहिती आम्ही कोलकाता संघ व्यवस्थापनाला दिलेली आहे, त्याला लोअर बॅकची दुखापत झालेली आहे. त्यातून तो सावरत आहे. ताण पडू नये म्हणून त्याला सध्या गोलंदाजी करण्यास मनाई केली आहे..Ajinkya Rahane: KKR चे 25 कोटी पाण्यात ग्रीनच्या 'नो बॉलिंग'ने कोलकात्याचं गणित बिघडलं; रहाणेंचं उत्तर ऐकून चाहते थक्क!.अजिंक्यने जेव्हा क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला विचारा म्हणल्यावर आता त्यांनी आपल स्पष्टीकरण दिल आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने माहिती दिली आहे की आयपीएल सुरू होण्याअगोदर आम्ही कोलकाताला सांगितल होत की त्याला पाठीच्या खालच्या भागाला दुखापत झाली आहे, त्यावर उपचार सुरू आहेत आणि त्याला काही दिवस गोलंदाजी करता येणार नाही..काही काळ त्याला यापासून लांब रहावं लागेल. ग्रीन सध्या भारतात आयपीएल खेळत आहे, फलंदाजी करत आहे, परंतु गोलंदाजी पासून आणखी तरी त्याला ११-१२ दिवस दूर रहाव लागेल, आणि या संदर्भात आधीच आम्ही कोलकाता नाईट रायडर्सला पूर्ण माहिती दिली होती. कोलकाता नाईट रायडर्सचा पुढील सामना 2 एप्रिल रोजी सनराइजर्स हैदराबाद यांच्याशी होणार आहे.