CSK VS KKR: सूर सापडलेल्या चेन्नई संघाचे पारडे जड; कोलकाता पहिल्या विजयाच्या शोधात, आज चेन्नई vs कोलकाता, कशी असेल प्लेइंग-११

चेन्नई : आयपीएल गुणतक्त्यामध्ये सध्या शेवटच्या दोन क्रमांकावर असलेल्या चेन्नई आणि कोलकता यांच्यात आज सामना होत आहे. अखेरचा सामना थाटात जिंकलेला असल्यामुळे चेन्नई संघाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे, ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे..टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजवणाऱ्या संजू सॅमसनला सूर सापडला. शानदार शतकी खेळी साकार केली. त्यामुळे चेन्नई संघाचा दरारा वाढला आणि त्यांनी फॉर्मात असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव करून आपला पहिला विजय मिळवला होता. त्या सामन्यात सॅमसनने ५६ चेंडूंत ११५ धावांची खेळी केली होती..Sanju Samson : भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... ९७ अन् ८९ धावा केल्यात; संजू सॅमसनची भन्नाट पत्रकार परिषद Video Viral .तंदुरुस्त झालेल्या डेवाल्ड ब्रेविसच्या समावेशामुळेही चेन्नई संघाच्या फलंदाजीची ताकद वाढली आहे. त्यामुळे चेन्नईने दिल्लीविरुद्ध २१२ धावा उभ्या केल्या आणि त्याचे संरक्षणही केले होते. फलंदाजीत मिळालेला आत्मविश्वासाचा फायदा गोलंदाजांना झाला. डावखुरा वेगवान गोलंदाज गुरजनप्रीत सिंगने आयपीएल पदार्पणात चांगली कामगिरी करत आपल्या उसळत्या चेंडूंनी दिल्ली फलंदाजांना कोड्यात टाकले होते..सोबत इंग्लंडमधील जिमी ओव्हरटननेही भेदक मारा करून चार विकेट मिळवण्याची कामगिरी केली. यंदाच्या मोसमातील पहिला सामना खेळणारा वेस्ट इंडीजचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज अकिल हुसैननेही प्रभाव पाडला. त्यामुळे चेन्नई संघाच्या गोलंदाजीत विविधता आली आहे. संजू सॅमसनला सापडलेला सूर महत्त्वाचा ठरत असताना कर्णधार ऋतुराज गायकवाड मात्र अजून धावा करण्यासाठी झगडत आहे..Sanju Samson: संघातून बाहेर… आणि मग थेट हिरो! संजू सॅमसनच्या दमदार पुनरागमनावर सुनील गावसकर फिदा .अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा कोलकता संघ पहिल्या सामन्यापासून अडखळत आहे. त्यांच्या नावावर एका गुणाची नोंद झाली आहे, परंतु हा गुण त्यांना पावसामुळे सामना रद्द झाल्याचा मिळाला आहे. अद्याप एकही विजय त्यांना मिळवता आलेला नाही..संभावित प्लेइंग इलेव्हनचेन्नई सुपर किंग्स (CSK)संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, गुरजपनीत सिंह.कोलकाता नाइट रायडर्स(KKR)अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कॅमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमॅन पॉवेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय/वरुण चक्रवर्ती, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा.