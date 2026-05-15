प्लेऑफचं सोपं समीकरण, पण लखनौचं आव्हान कठीण! चेन्नईसाठी 'करा किंवा मरा' लढत, पाहा संभावित Playing XI

लखनौ : प्लेऑफच्या आशा कायम असलेल्या चेन्नई संघाचा आज लखनौविरुद्ध सामना होत आहे. चेन्नईने गेल्या तीन सामन्यांत विजय मिळवले आहेत. आता यात सातत्य ठेवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न असतील..चेन्नईसाठी आता साधेसोपे समीकरण आहे. शिल्लक असलेले तिन्ही सामने जिंकणे. यातील आज लखनौविरुद्ध सामना झाल्यानंतर पुढे हैदराबाद आणि गुजरातविरुद्ध लढायचे आहे. प्लेऑफसाठी चेन्नईसह पंजाब आणि राजस्थान शर्यतीत असल्यामुळे त्यांच्या लढतींवरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे..सनरायझर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपरकिंग्स; दाक्षिणात्य संघांमध्ये आज लढाई, हिंगे, हुसेनच्या गोलंदाजीकडे लक्ष,कशी असेल Playing XI.फिनिश फायरपॉवरचा अभाव असल्याची टीका होणाऱ्या चेन्नईची फलंदाजीतील मदार सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्यावर आहे. आता त्यात उर्विल पटेल या नवोदिताची भर पडली आहे. सॅमसनने ४० पेक्षा अधिक धावा केलेल्या सामन्यात चेन्नईचे विजय झाले आहेत. त्यामुळे सॅमसन जास्तीत जास्त वेळ खेळपट्टीवर राहणे चेन्नईसाठी महत्त्वाचे आहे. शिवम दुबेने अपेक्षा पूर्ण करणारी कामगिरी केलेली नसली तरी कार्तिक शर्मा आणि डेवाल्ड ब्रेविस यांनी मधली फळी सांभाळलेली आहे. याचा परिपाक म्हणून चेन्नईला ११ पैकी सहा सामन्यांत विजय मिळवता आला आहे..गोलंदाजीत चेन्नईसाठी जेमी ओव्हरटन हुकमी ठरत होता, परंतु मांडीला झालेल्या दुखापतीमुळे तो स्पर्धेबाहेर गेला आहे. चेन्नईसाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो. डावाच्या मध्यावर तो हमखास यशस्वी ठरत होता. त्याने १० सामन्यांतून १४ विकेट मिळवल्या होत्या. त्याचा भार कोण वाहणार हे चेन्नईसाठी महत्त्वाचे असणार आहे..मुकेश चौधरी आणि अंशुल कंबोज हे नव्या चेंडूवर प्रभावी ठरत आहेत. त्यामुळे पॉवरप्लेमध्ये चेन्नई संघाला वर्चस्व मिळवता येत आहे. फिरकी गोलंदाज अकिल हौसेन डावाची सुरुवात करतो. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी सलामीवीरांना लय मिळत नाही, परंतु तो प्रत्येक वेळी यशस्वी ठरतो असे नाही. नूर अहमद हासुद्धा चेन्नईसाठी हुकमी एक्का आहे..चेन्नई आणि लखनौ पाठोपाठ एकमेकांविरुद्ध दुसरा सामना खेळणार आहे. त्यामुळे अगोदरच्या सामन्यातील जमेच्या आणि विरोधात गेलेल्या बाजूंची दोघांनाही चांगली जाण असेल. १० मे रोजी झालेल्या सामन्यात जॉन इंग्लिसच्या धडाकेबाज ८५ धावांच्या जोरावर लखनौने वेगवान सुरुवात केली होती. मात्र, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, रिषभ पंत आणि मार्करम यांनी निराशा केल्यामुळे लखनौ संघाला २०३ धावांपर्यंत मर्यादित रहावे लागले होते..उर्विल पटेलवर लक्षखरं तर एवढ्या धावा विजयासाठी पुरेशा ठरू शकतात, परंतु उर्विल पटेलने २३ चेंडूंत ६५ धावांचा झंझावात सादर केला आणि लखनौचे प्रयत्न अपुरे ठरवले होते. त्यामुळे उद्याही उर्विल पटेलवर सर्वांचे लक्ष असेल..MI vs CSK: उत्सुकता रोहित वि. धोनी संभाव्य लढतीची! चेन्नई संघात आयुष म्हात्रेची जागा कोण घेणार? पाहा संभावित Playing XI.संभावित प्लेइंग इलेव्हनआजचा सामनालखनौ सुपर जायंट््स वि. चेन्नई सुपर किंग्सवेळ सायंकाळी ७.३० पासून. ठिकाण लखनौचेन्नई सुपर किंग्स (CSK)ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन (WK), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओव्हरटन, अकेल होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.लखनौ सुपर जायंट्स (LSG)मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (C/WK), एडन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंग, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिन्स यादव.