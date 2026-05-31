IPL 2026 Final: IPL 2026 चा 'फायनल' सामना रद्द झाल्यास कोण बनणार विजेता ? RCB की GT, काय आहे नियम

What Happens If Final Is Washed Out?: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. रविवारी 31 मे रोजी या हंगामाचा अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) आणि गुजरात टायटन्स(GT) हे संघ आमनेसामने येणार आहेत. आयपीएल इतिहासात दोन्ही संघ दुसऱ्या विजेतेपदासाठी मैदानात उतरणार आहेत..मात्र या सामन्यावर पावसाचे सावट देखील आहे. भारतीय हवामान खात्याने अहमदाबादसह गुजरातच्या अनेक भागांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे अंतिम सामना खेळणाऱ्या दोन्ही संघांसह क्रिकेट चाहत्यांची धाकधूक वाढली आहे. त्यामुळे आता हा अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणत्या संघाला विजेता घोषित केले जाईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे..RCB vs GT Fina IPL 2026: RCB vs GT आयपीएल 2026 फायनलमध्ये महामुकाबला; बंगळूर की गुजरातची? डबल बारी कोणाची?.अहमदाबादमधील हवामान तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात पावसाची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत स्पर्धेच्या नियमानुसार सामना खेळवता आला नाही तर काय नियम आहेत, याची माहिती समोर आली आहे. अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवसाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सामना पूर्ण करण्यासाठी मुख्य दिवशी आणि राखीव दिवशी 120 मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ ठेवण्यात आला आहे..पावसामुळे पूर्ण सामना खेळवण्याची शक्यता नसली तरी त्याच दिवशी सामना झाल्यास दोन्ही संघांमध्ये किमान 5-5 षटकांचा सामना खेळवला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर सामना सुरू असताना पावसाने अडथळा आणला तर विजेता संघ निश्चित करण्यासाठी डकवर्थ-लुईस (DLS) नियम लागू केला जाईल. जर वेळ खूपच कमी उरला तर सुपर ओव्हरद्वारे विजेता संघ निश्चित केला जाऊ शकतो..सामना रद्द झाल्यास कोण विजेता?सामना जर पूर्णपणे रद्द झाला तर आयपीएल प्लेऑफ नियमांच्या कलम 16.11.2 नुसार, अंतिम सामना, राखीव दिवस आणि सुपर ओव्हरही खेळवणे शक्य झाले नाही तर साखळी फेरीत अव्वल स्थानावर असलेल्या संघाला विजेता घोषित केले जाईल..IPL 2026 Qualifier 2: गुजरात टायटन्स - राजस्थान रॉयल्स, सामना रद्द झाल्यास काय? RCBविरुद्ध फायनलमध्ये कोण खेळणार? .याचा अर्थ असा की रविवारी होणाऱ्या सामन्याचा निकाल लागला नाही, तर साखळी फेरीत अव्वल स्थानावर राहिलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला IPL 2026 चा विजेता घोषित करण्यात येईल.