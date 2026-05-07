वेंकटेश प्रसाद यांचा प्रयत्न फसला? बंगळूरची फायनल अचानक अहमदाबादला का गेली? कर्नाटक क्रिकेट संघटनेने व्यक्त केली जाहीर नाराजी

बंगळूर : आयपीएलचा अंतिम सामना बंगळूरहून अहमदाबादला हलवण्यात आल्याबद्दल कर्नाटक क्रिकेट संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाचे पाच होम सामने आणि अंतिम सामन्यासह प्लेऑफचे दोन सामने बीसीसीआयने बंगळूरला नियोजित करणार असल्याचे कर्नाटक क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष व्यंकटेश प्रसाद यांनी आयपीएल सुरू होण्याच्या सुरुवातीस सांगितले होते..प्रत्यक्षात मात्र अंतिम सामना बंगळूरहून हलवण्यात आला. व्यंकटेश प्रसाद बीसीसीआयशी सातत्याने संपर्कात होते आणि आयपीएल अंतिम सामना बंगळूर येथे खेळवण्यात येण्यासाठी प्रयत्नशील होते..तशी इच्छा ते वारंवार प्रकटही करत होते, असे कर्नाटक क्रिकेट संघटनेचे अधिकृत प्रवक्ते विनय मृत्युंजया यांनी सांगितले. नेमके कोणत्या कारणामुळे हा बदल करण्यात आला, हे बीसीसीआने स्पष्ट केले नसल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला..बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांचा आम्ही आदर करतो; परंतु त्यांनी आम्हाला नेमके कारण सांगायला हवे होते, असे मृत्युंजया म्हणाले. गतवर्षी झालेल्या दुर्घटनेनंतर स्टेडियमच्या सुरक्षेसाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणात बदल केले, अशी माहिती मृत्युंजया यांनी दिली..यंदा पाच साखळी सामने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर कोणत्याही अडचणीशिवाय आणि सुरळीतपणे पार पडले, प्रेक्षकांना कोणताही त्रास झाला नाही. यावरून आम्ही केलेल्या उपाययोजना बरोबर होत्या हे सिद्ध झाले, त्यामुळे अंतिम सामना आम्हाला मिळायला हवा होता, असे मृत्युंजया यांचे म्हणणे आहे.