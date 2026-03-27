IPL 2026 Marathi News : इम्पॅक्ट प्लेअरच्या विरोधात शुभमन गिल; म्हणतो, क्रिकेट हा ११ जणांचाच खेळ आहे.... ! BCCI वरील दबाव वाढतोय

आयपीएल (IPL) 2026 चा हंगाम शनिवारपासून सुरू होतोय, इंडियन प्रीमियर लीगममध्ये (IPL) सध्या चर्चा आहे नको असलेल्या नियमची तो नियम म्हणजे इम्पॅक्ट प्लेअरचा जवळपास आयपीएल मधल्या सगळ्याच कॅप्टन (Captain) असो, वा खेळाडू संगळ्याना हा नियम नको. आता यावर गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill) सुद्धा नाराजी व्यक्त केलीय, मुंबई येते पार पडलेल्या बैठकीत आयपीएलचे सगळेच कर्णधार उपस्थित होते, या नियमावर आणखी विचार करण्याची गरज आहे..त्याच्यानुसार हा नियम क्रिकेटमध्ये नसावा. क्रिकेट खर तर 11 खेळाडूचा गेम आहे. यात जर यामध्ये जर आपण एक्स्ट्रा बॉलर किंवा बॅटर खेळवला तर खेळातील महत्त्व आणि खेळाडूच्या कौशल्याचं महत्त्व कमी होतं, अस शुभमनच मत आहे. मुंबईच्या बैठकीनंतर काय मत आहे गुजरात टायटन्सच्या कॅप्टनच?.Impact Player या नियमावर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या आणि अक्षर पटेल यांसारख्या खेळाडूंनी सुद्धा यावर नाराजी दाखवली होती, त्यानंतर लगेच गिल सुद्धा यावर बोललाय, तस तर जवळपास सगळ्याच कर्णधारांनीया नियमाचा बीसीसीआयने पुन्हा विचार करावा अशी मागणी केली. हा नियम बीसीसीआयने २०२३ मध्ये पहिल्यांदा लागू केला होता, आणि पहिला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून चेन्नईचा खेळाडू तुषार देशपांडे मैदानात खेळला होता. बीसीसीआयचं मत आहे, की किमान २०२७ पर्यंत तरी हा नियम वाढवण्यात आला आहे..क्रिकेट 11 खेळाडूंचा खेळबैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी गिलने आपली भूमिका स्पष्ट केली, त्याच्या मते जो संघ सामन्यादरम्यान कोणत्याही वेळी अतिरिक्त फलंदाज किंवा गोलंदाज मैदानात उतरवण्याची परवानगी देतो. पण माझ अस मत आहे 'इम्पॅक्ट प्लेअर' नसावा..क्रिकेटहा खेळ फक्त अकरा खेळाडूचा आहे. जर अतिरिक्त फलंदाज आणि गोलंदाज खेळवला तर कुठतरी खेळाच महत्त्व कमी होत, अस मत शुभमन गिलने व्यक्त केल आहे. संघाने जर जास्तीचा फलंदाज खेळवला तर पूर्ण रूपच त्या खेळाच बदलत. पूर्वी जर सुरुवातीला फलंदाज लवकर बाद झाले, तर डाव सावरण्यासाठी चांगलं कौशल्य दाखवावं लागायचं. पण आता अतिरिक्त फलंदाज मिळाल्यामुळे ती गरज कमी झाली आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या कौशल्याचं महत्त्वही कमी होत चाललं आहे..नियम आवडला नाहीएका जास्तीच्या खेळाडूमुळे मॅच आता रोमांचित राहिलेली नाहीये, असं शुभमन गिल म्हणतो. म्हणजे सामना आधीसारखा चुरशीचा राहत नाही. अगोदर अवघड पीचवर १६० -१८० धावांचा पाठलाग करणं जास्त मजेदार यसायच पण आता सपाट पीचवर २२० पेक्षा जास्त धावा होतात, आणि ते बघायला इतकं रोमांचित वाटत नाही. माझ्या मते कमी धावांचा पाठलाग करण खेळला आणखी मजेशीर बनवत..रोहित, हार्दिकला नाही आवडला नियमइम्पॅक्ट प्लेअर हा नियम तर रोहित शर्मा आणी हार्दिक पांड्याला सुद्धा आवडलेला नाहीये. त्याचबरोबेर दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने सुद्धा यावर आपकी नाराजी दाखवली होती. या नियमामुळे खेळाचा समतोल कुठतरी हरतो अस मतया खेळाडूंच होत, पण बीसीसीआयने २०२७ पर्यंतहा नियम कायम ठेवणार असल्याच सांगितल. 2023 पासून पाच वर्षांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला होता..शेवटी निर्णय बीसीसीआयचाबैठकीत कितीही खेळाडू यावर बोलले असले तरीही याचा अंतिम निर्णय हा बीसीसीआयचा राहील. अस देखील गिलने यावेळी सांगितल. सध्यातरी खेळाडू नाराज असो वा कर्णधार हा नियम आणखी २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यात येईल. मात्र २०२७ नंतर बीसीसीआयहा नियम माघे घेणार का ? असा प्रश्न राहील.