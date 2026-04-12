Kolkata Knight Riders: अजिंक्य रहाणेला दिलासा! १८ कोटींचा स्टार अखेर मैदानात; KKR चं टेंशनचं मिटल

IPL 2026: आयपीएल (IPL) 2026 चा हंगाम चांगलाच रंगात आला आहे. कोलकातासाठी आता आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या हंगामाची सुरुवात कोलकाता नाइट रायडर्सची (Kolkata Knight Riders) खराब झाली आहे. या स्पर्धेत आतापर्यंत कोलकाता नाइट रायडर्सने 4 सामने खेळले असून त्यांनी 3 सामने गमावले आहेत आणि 1 सामना रद्द झाला होता, त्यामुळे गुणतालिकेत (points table) आता शेवटच्या स्थानावर आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्सचा पुढील सामना हा 14 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) सोबत होणार आहे. त्याआगोदर कोलकातासाठी चांगली बाब म्हणजे श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज त्यांच्या ताफ्यात सामील होणार आहे..कोण आहे तो खेळाडूश्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज मथीशा पथिराना याला आता कोलकाता नाइट रायडर्सकडून येणाऱ्या सामन्यात खेळता येणार आहे. २०२६ च्या लिलावात कोलकाता नाइट रायडर्सने १८ कोटी रुपये देऊन या श्रीलंकन वेगवान गोलंदाजाला आपल्या ताफ्यात घेतला होता. परंतु २०२६ च्या टी-20 विश्वकप स्पर्धेत तो जखमी झाला. त्याला डाव्या पायाला दुखापत झाली. या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाने विश्वकप स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध फक्त ४ चेंडू टाकले होते आणि स्पर्धेतून माघार घेतली. त्याने या छोट्याशा विश्वकप स्पर्धेत चांगल्या इकॉनॉमी रेटने २ बळी घेतले होते..नाहरकत (NOC) प्रमाणपत्र मिळालेमाहितीनुसार मथीशा पथिरानाला ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. दुखापतीनंतर तो आता येणाऱ्या सामन्यात कोलकाताकडून सामील होण्यासाठी चेन्नईला जाणार आहे. मथीशा पथिरानाची संघात सामील होण्याची ही वेळ अगदी योग्य आहे..आयपीएलमध्ये मथीशा पथिराना यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळत होता, तिथे त्याने ३२ सामने खेळले असून ४७ बळी घेतले आहेत, आणि २०२३ च्या जेतेपदात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याची दबावाच्या परिस्थितीत कामगिरी करण्याची क्षमता केकेआर संघासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल..कोलकाताच्या समस्या केवळ त्यांच्या गोलंदाजीपुरत्या मर्यादित नाहीत. तर या हंगामात ते आणखी विजयाचा श्रीगणेशा करू शकले नाहीत. कर्णधार अजिंक्य रहाणेला संघ चांगली कामगिरी करत नसल्यामुळे टीकेलाही सामोरे जावं लागत आहे..पुढील सामन्यात चेन्नई विरुद्ध खेळताना कोलकाताला गोलंदाजीत चांगली मदत मिळेल, कारण चेन्नईची खेळपट्टी गोलंदाजीसाठी अनुकूल असून इथे फिरकीला मदत होईल, ज्यात सुनील नरेन आणि वरुण चक्रवर्ती असतील. पथिरानाचे पुनरागमन आता कोलकाताचे नशीब पालटणार का हे येणाऱ्या सामन्यात बघणं महत्त्वाचं ठरेल.