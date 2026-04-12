Kolkata Knight Riders: अजिंक्य रहाणेला दिलासा! १८ कोटींचा स्टार अखेर मैदानात; KKR चं टेंशनचं मिटल

KKR Faces Tough Start in IPL 2026: कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी दिलासा! मथीशा पथिराना दुखापतीतून सावरून संघात दाखल होणार असून चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात गोलंदाजीला मोठी ताकद मिळणार आहे.
IPL 2026: आयपीएल (IPL) 2026 चा हंगाम चांगलाच रंगात आला आहे. कोलकातासाठी आता आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या हंगामाची सुरुवात कोलकाता नाइट रायडर्सची (Kolkata Knight Riders) खराब झाली आहे. या स्पर्धेत आतापर्यंत कोलकाता नाइट रायडर्सने 4 सामने खेळले असून त्यांनी 3 सामने गमावले आहेत आणि 1 सामना रद्द झाला होता, त्यामुळे गुणतालिकेत (points table) आता शेवटच्या स्थानावर आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्सचा पुढील सामना हा 14 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) सोबत होणार आहे. त्याआगोदर कोलकातासाठी चांगली बाब म्हणजे श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज त्यांच्या ताफ्यात सामील होणार आहे.

