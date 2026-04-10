KKR vs LSG: कोलकातावर थरारक विजय, पण लखनौला मोठा धक्का; 'हा' स्टार अष्टपैलू खेळाडू स्पर्धेबाहेर

Hasaranga Ruled Out of IPL 2026 Season: आयपीएल 2026 ची स्पर्धा चांगलीच रंगत चालली आहे. काल आयपीएल 2026 मधला 15 वा सामना कोलकाता आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात झाला. नाणेफेक जिंकून लखनौने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोलकाताने 20 ओव्हरमध्ये 4 बाद 181 धावा केल्या होत्या.या धावांचा पाठलाग करताना लखनौ सुपर जायंट्सने 3 विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्याचा स्टार खेळाडू ठरला मुकूल चौधरी, त्याने 54 धावांची तुफानी खेळी केली. संघाचे प्रमुख फलंदाज माघारी फिरले असता या खेळाडूने गमावलेला सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सला विजय मिळून दिला. या हंगामातील त्यांचा हा दुसरा विजय आहे, परंतु सामन्यानंतर लखनौला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा अष्टपैलू खेळाडू हंगामातून बाहेर पडला आहे..IPL 2026: आधी KL Rahul, आता रिषभ पंत! संजीव गोएंका यांनी पुन्हा कर्णधाराला झापलं? X पोस्ट करत म्हणाले, LSG ची कहाणी....झालं असं की आयपीएल 2025 च्या लिलावात श्रीलंकेचा अष्टपैलू खेळाडू वानिंदू हसरंगाला 2 कोटी रुपये देऊन आपल्या संघात सामील करून घेतलं होतं. परंतु दुखापतीमुळे तो संघात सामील होऊ शकला नाही. त्याने गेल्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सचे आणि २०२१ ते २०२३ दरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे प्रतिनिधित्व केले होते.नुकत्याच झालेल्या जॉर्ज लिंडेच्या टी-20 न्यूझीलंडविरुद्धच्या द्विपक्षीय मालिकेत देखील तो सामील झाला होता. परंतु त्याला त्यात एकच बळी मिळाला होता. त्याचबरोबर गेल्या वर्षभरात त्याने टी-20 विश्वचषक आणि द हंड्रेड, मेजर लीग क्रिकेट आणि पीएसएल सारख्या लीग देखील खेळल्या आहेत..लखनौ सुपर जायंट्स ही पुढील २४ ते ४८ तासांत वानिंदू हसरंगाच्या जाग्यावर नवीन खेळाडूची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. तो आमच्यासोबत सामील होऊ शकणार नाही असं टॉम मूडी यांनी काल कोलकाता आणि लखनौ यांच्या सामन्यादरम्यान सांगितलं. हसरंगाच्या जागी फ्रिकेचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज जॉर्ज लिंडे या यादीत आघाडीवर आहे. तस तर तो आयपीएलमध्ये आणखी एकही सामना खेळला नाही, परंतु त्याला या स्पर्धेत पहिली संधी मिळू शकते..IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR संघात विदर्भाच्या पठ्ठ्याला मिळाली संधी; 'या' टीम इंडियाच्या गोलंदाजाच्या जागेवर खेळणार.नुकत्याच झालेल्या टी-२० विश्वचषकातील श्रीलंकेच्या सलामीच्या सामन्यात हसरंगा दुखापतग्रस्त झाला होता, आणि मैदानाबाहेर गेला होता. या आठवड्याच्या सुरुवातीला आम्ही ही माहिती दिली होती की आयपीएलमध्ये सामील होण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता महत्त्वाची असलेली, एसएलसीच्या देखरेखीखालील फिटनेस चाचणी हसरंगाने दिलेली नव्हती.आता तो संपूर्ण हंगामासाठी बाहेर गेला आहे. लखनौ सुपर जायंट्सला हा मोठा धक्का या हंगामात बसला आहे. लखनौने या हंगामात ३ सामन्यांपैकी २ सामने जिंकले असून त्यांचा पुढील सामना १२ तारखेला गुजरात टायटन्स विरुद्ध लखनऊच्या एकाणा मैदानात दुपारी ३.३० पासून सुरू होणार आहे.