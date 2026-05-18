MS Dhoni: मी फिट दिसतोय ना? वय वाढलं की... MS Dhoni चा चेन्नईतील CSK च्या अखेरच्या सामन्यापूर्वीचा Video Viral

MS Dhoni's Fitness Video Goes Viral: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) स्टार खेळाडू एमएस धोनी (MS Dhoni) सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात आतापर्यंत धोनी मैदानात उतरलेला नाही. सुरुवातीला चेन्नई संघाकडून सांगण्यात आलं होतं की धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे सुरुवातीचे दोन आठवडे खेळणार नाही, परंतु आता १२ सामने उलटून देखील धोनी मैदानात उतरलेला नाही. चेन्नई संघाचे चाहते अजूनही त्यांच्या लाडक्या थालाची वाट पाहत आहेत. आज चेन्नई आणि हैदराबाद यांच्यात सामना होणार आहे. तत्पूर्वी धोनीचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..या क्लिपमध्ये धोनी कॅज्युअल काळ्या रंगाचा टी-शर्ट आणि जीन्स घातलेला दिसत आहे. धोनी आपली फिटनेस दाखवताना दिसत आहे. गमतीशीर गप्पांनंतर तो स्वतःकडे बोट दाखवून विचारतो, "मी फिट दिसतोय ना?" एमएस धोनीला २०११ मध्ये टेरिटोरियल आर्मीमध्ये लेफ्टनंट कर्नलचा दर्जा देण्यात आला होता. त्याने प्रशिक्षण उपक्रमांमध्ये भाग घेतला आणि सैनिकांसोबत वेळ देखील घालवला आहे..धोनी या व्हिडिओमध्ये असं म्हणताना दिसत आहे की, "फिट दिसतोय ना मी?" यावर समोरच्या व्यक्तीने उत्तर देताना म्हटलं की, "पहिल्यांदा आले होते त्यापेक्षा पण फिट दिसत आहात." यावर धोनी हसत म्हणतो की, "जसं जसं वय वाढत जातं, तसं तसं मेहनत देखील जास्त करावी लागते." हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल होत आहे..आज होणाऱ्या सामन्यात धोनी खेळणार का यावर सगळ्या चेन्नई चाहत्यांचं लक्ष असणार आहे. मात्र सामन्यापूर्वी चाहत्यांसाठी आशेचा एक मोठा किरण दिसून येत आहे. सामन्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच रविवारी धोनी नेहमीप्रमाणे नेट्समध्ये सराव करताना दिसला. त्याने बराच वेळ फलंदाजीचाही सराव केला. त्याच्या या सरावामुळे चाहत्यांमध्ये सध्या धोनी हैदराबादविरुद्ध खेळणार का अशी चर्चा सुरू आहे..MS Dhoni: 'थाला' पुन्हा मैदानात दिसेल; धोनीच्या चाहत्यांनी आता आशा सोडावी का...? वास्तव स्वीकारण्याची वेळ आली!.इतकंच नाही तर भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनच्या एका दाव्यानंतर चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. अश्विनने अलीकडे दावा केला होता की त्याने ऐकलं आहे की धोनी गेल्या काही सामन्यांपासून पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे. अश्विन म्हणाला की, "मला विश्वास आहे की हैदराबादविरुद्धचा सामना आज एक ऐतिहासिक सामना ठरू शकतो, जेव्हा धोनी आज चेपॉकच्या मैदानात हातात हातमोजे घालून मैदानात उतरेल आणि संपूर्ण मैदान 'धोनी... धोनी...'च्या आवाजाने घुमेल."