१० संघ, ७४ सामने अन् सरावाचे नियम; IPL 2026 मध्ये नेमका काय बदल झाला?

आयपीएलच्या नव्या हंगामाला आजपासून सुरुवात होत आहे. आज, २८ मार्च रोजी पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. तर स्पर्धेचा अंतिम सामना ३१ मे रोजी खेळवला जाणार आहे. या कालावधीत एकूण १० संघांमध्ये ७४ सामने खेळवले जाणार असून क्रिकेटप्रेमींना रोमांचक थरार अनुभवायला मिळणार आहे. मात्र, यंदाच्या आयपीएलमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत..यंदाच्या हंगामात काही संघ दोन घरच्या मैदानांचा वापर करणार आहेत. आरसीबी त्यांचे दोन सामने रायपूरमध्ये खेळणार आहे, तर पंजाब किंग्ज चार सामने चंदीगडमध्ये आणि तीन सामने धर्मशाळा येथे खेळणार आहे. याशिवाय राजस्थान रॉयल्स चार सामने जयपूर आणि तीन सामने गुवाहाटी येथे खेळणार आहे..IPL 2026: आयपीएलचा धूमधडाका आजपासून; १० संघ, १३ ठिकाणे, ७० साखळी सामन्यांची मेजवानी.या वर्षी आयपीएलच्या फॉर्मेटमध्येही बदल करण्यात आला आहे. यंदा १० संघांना दोन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. गट अ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज, कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि पंजाब किंग्ज यांचा समावेश आहे. तर गट ब मध्ये मुंबई इंडियन्स, सनरायजर्स हैदराबाद, गुजरात टायटन्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांचा समावेश आहे. प्रत्येक संघ आपल्या गटातील संघांविरुद्ध एक सामना, तर दुसऱ्या गटातील संघांविरुद्ध प्रत्येकी दोन सामने खेळणार आहे..या आयपीएलच्या सुरुवातीपूर्वी खेळाडूंचे ट्रेडही चर्चेत राहिले आहेत. राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांनी रविंद्र जडेजा, सॅम करन आणि संजू सॅमसन यांची अदलाबदली केली. तर दुसरीकडे मोहम्मद शमी हैदराबादकडून लखनऊकडे गेला आहे. याशिवाय नितीश राणा राजस्थानमधून दिल्लीच्या संघात दाखल झाला आहे. तसेच अर्जुन तेंडुलकर मुंबईहून लखनऊकडे गेला आहे..IPL 2026 Marathi News: महेंद्रसिंग धोनी ६० वर्षांचा होईपर्यंत आयपीएल खेळणार... म्हणतो कसा, अवघड आहे, पण मी प्रयत्न नक्की करेन....यंदाच्या हंगामात काही महत्त्वाचे खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर पडले आहेत. यात हर्षित राणा आणि आकाश दीप यांचा समावेश आहे. तर मथीशा पथिराना एप्रिलच्या मध्यापासून उपलब्ध होणार आहे. हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्स पहिल्या टप्प्यात खेळणार नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत ईशान किशन संघाचे नेतृत्व करणार आहे. बेंगळुरूचा जोश हेजलवुड सुरुवातीचे सामने खेळू शकणार नाही, तर पंजाबचा लॉकी फर्ग्युसन देखील काही सामन्यांना मुकणार आहे..आयपीएलच्या काही नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. सामन्याच्या दिवशी सरावास बंदी घालण्यात आली आहे. दोनपेक्षा जास्त सराव सामने खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच पहिल्या सामन्याच्या मैदानावर चार दिवस आधी सरावास परवानगी नाही. कुटुंबीयांना खेळाडूंसोबत प्रवास करण्यास परवानगी नसणार आहे. तसेच मैदानावर जाहिरात फलकाजवळ बसण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.