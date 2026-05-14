IPL 2026 Playoffs: आयपीएल प्लेऑफसाठी कोणाला आणि कशी संधी?

आयपीएलच्या ७० साखळी सामन्यांपैकी ५७ सामने झाले तरीही अजून एकाही संघाचा अधिकृतपणे प्लेऑमधील प्रवेश निश्चित झालेला नाही. गुजरात, बंगळूर आणि हैदराबाद हे संघ प्लेऑफ गाठण्याची शक्यता अधिक आहे; पण चौथा संघ कोणता असणार, याची उत्सुकता आहे. कसे असेल उर्वरित सामन्यांतील गणित यावर एक दृष्टिक्षेप... .(बुधवारच्या बंगळूर आणि कोलकता सामन्यानंतरची समीकरणे)आयपीएल २०२६ प्लेऑफसाठीआठ संघ शर्यतीतलीग टप्पा संपण्यासाठी अजून १० दिवस बाकीमुंबई इंडियन्स आणि लखनौ स्पर्धेबाहेररॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर१२ सामन्यांत १६ गुणनेट रनरेट सर्वोत्तमकोलकताविरुद्ध विजय मिळाल्याने प्लेऑफ जवळपास निश्चितउर्वरित सामने : पंजाब किंग्स, हैदराबादबरोबरपंजाब किंग्ससलग चार पराभव११ सामन्यांत १३ गुणमुंबई, बंगळूर, हैदराबादविरुद्ध सामने बाकीपुढील फेरीसाठी किमान दोन विजय आवश्यकगुजरात टायटन्स१२ सामन्यांत १६ गुणप्लेऑफ जवळपास निश्चितअव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवण्याची संधीउर्वरित सामने : कोलकता, चेन्नई.चेन्नई सुपर किंग्सपहिल्या तीन पराभवानंतर जोरदार पुनरागमनगेल्या आठपैकी सहा सामन्यांत विजयउर्वरित सर्व सामने जिंकणे आवश्यकसामने : लखनौ, हैदराबाद, गुजरातकोलकता नाइट रायडर्ससलग चार विजयानंतर पराभवतिनच सामने शिल्लकजास्तीत जास्त १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतातप्लेऑफ गाठणे काहीसे कठीणच.राजस्थान रॉयल्स११ सामन्यांत १२ गुणशेवटच्या सातपैकी पाच सामन्यांत पराभवपुढील तीनपैकी किमान दोन सामने जिंकणे गरजेचेसामने : दिल्ली, लखनौ, मुंबई.दिल्ली कॅपिटल्स१२ सामन्यांत १० गुण१४ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतातप्लेऑफची शक्यता अत्यंत कमीमोठ्या फरकाने विजय मिळवूनही अडचण कायम.सनरायझर्स हैदराबाद१२ सामन्यांत १४ गुणप्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता कायमविजय मिळवूनही काही अडचणींना सामोरे जावे लागू शकतेसंघाची कामगिरी सतत बदलत आहे.