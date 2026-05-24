IPL 2026 Playoff Race: मुंबई विरुद्ध राजस्थान: प्लेऑफची चौथी जागा कोणाची? पाहा सविस्तर समीकरणे!

मुंबई : आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमातील प्लेऑफमध्ये पोहोचणारे तीन संघ निश्चित झाले आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर, गुजरात टायटन्स व सनरायझर्स हैदराबाद या तीन संघांनी प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे. आता एका स्थानासाठी चुरस दिसून येत आहे. साखळी फेरीचा अखेरचा टप्पा रविवारी (ता. २४) संपणार आहे. याच दिवशी प्लेऑफमध्ये पोहोचणारा चौथा संघ ठरणार आहे..राजस्थान रॉयल्स-मुुंबई इंडियन्स व कोलकता नाईट रायडर्स-दिल्ली कॅपिटल्स या दोन लढती पार पडणार आहेत. राजस्थानने मुंबईला पराभूत केल्यास त्यांचा प्लेऑफमधील प्रवेश निश्चित होणार आहे. वानखेेडे स्टेडियमवरील ही लढत पाहुणा संघ राजस्थानसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. मुंबईच्या संघाचे या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले असले तरी अखेरच्या लढतीत विजय मिळवून शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून करण्यात येईल..PBKS vs RCB: बंगळुरूने मिळवलं IPL 2026 प्लेऑफचं तिकीट; पंजाबचा सलग ६ व्या पराभवामुळे CSK, RR चा झाला फायदा.राजस्थानच्या संघाने १३ सामन्यांमधून सात विजयांसह १४ गुणांची कमाई केली आहे. आता राजस्थानला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी फक्त एका विजयाची आवश्यकता आहे. राजस्थानने या लढतीत मुंबईवर विजय मिळवल्यास त्यांचा प्रवेश निश्चित होईल. अशा वेळी इतर संघांच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशांना सुरुंग लागेल. राजस्थानला विजयासह १६ गुणांची कमाई करता येईल. अशा परिस्थितीत पंजाब किंग्स व कोलकता नाईट रायडर्स या संघांनी अखेरच्या लढतीत विजय मिळवल्यानंतरही त्यांना १५ गुणांपर्यंतच कमाई करता येणार आहे. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल यांच्या फलंदाजीवर राजस्थानची मदार अवलंबून असेल..पराभव अन् चुरसपंजाब, कोलकता, राजस्थान या तीनही संघांचा पराभव झाल्यास प्लेऑफमधील चौथ्या स्थानासाठी चुरस असेल. ज्या संघाचा नेट रनरेट अधिक चांगला असेल, त्या संघाला पुढल्या फेरीत प्रवेश करता येणार आहे. अशा परिस्थितीत दिल्ली व राजस्थान यांचे प्रत्येकी १४ गुण होतील. त्यामुळे या दोन संघांपैकी ज्या संघाचा नेट रनरेट अधिक चांगला असेल, तो संघ पुढे जाईल..राजस्थानसाठी पराभव नकोसाराजस्थानने मुंबईला पराभूत केल्यास राजस्थानचा संघ आगेकूच करेल.मुंबईने राजस्थानला नमवल्यास त्यांना इतर निकालांवर अवलंबूनरहावे लागेल.पंजाबचा मुंबईला पाठिंबापंजाबने लखनौला पराभूत केल्यास त्यांना पुढल्या फेरीत पोहोचण्याची आशा करता येईल.पंजाबच्या लखनौवरील विजयानंतरही त्यांना राजस्थान-मुंबई लढतीवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.मुंबईने राजस्थानचा पराभव केल्यास अन् पंजाबने लखनौवर मात केल्यास पंजाबला घोडदौड करता येईल..राजस्थान, पंजाबचा पराभव झाल्यास कोलकताला संधीकोलकता संघाला पुढल्या फेरीत पोहोचण्याची थोडीफार संधी आहे.राजस्थान व पंजाबचा संघ पराभूत झाल्यानंतर अन् कोलकताने दिल्लीला हरवल्यानंतर त्यांना घोडदौड करता येईल.मुंबईने राजस्थानला हरवल्यास, मात्र पंजाबने लखनौवर मात केल्यास कोलकताला पुढे पाऊल ठेवता येणार नाही.पंजाबचा नेट रनरेट हा कोलकताच्या नेट रनरेटपेक्षा सरस आहे..पंजाबसाठी आज 'करो या मरो'! बंगळूरविरुद्ध पराभव झाल्यास पॅकअप; पाहा काय आहे गणित.संभावित प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्स हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, अल्ला गझनफर, ट्रेंट बोल्ट आणि जसप्रीत बुमराह.राजस्थान रॉयल्स रियान पराग (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे आणि संदीप शर्मा.