IPL 2026 Qualifier 2: २९ चेंडूत ९७ धावा ठोकणाऱ्या वैभवला रोखण्यासाठी गुजरात तयार; 'क्वालिफायर २' मध्ये कोणाचे पारडे जड?

मुल्लानपूर : गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स(RCB) बंगळूर संघाने आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमातील अंतिम फेरी गाठली आहे. मात्र, जेतेपदाच्या लढतीतील दुसरा संघ अद्याप निश्चित झालेला नाही. गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यामध्ये शुक्रवारी (ता. २९) 'क्वालिफायर टू' लढत होणार असून, या लढतीतील विजेत्याला अंतिम फेरीत पोहोचता येणार आहे..१५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला रोखण्याचे काम गुजरात संघातील गोलंदाजांना या वेळी करावे लागणार आहे. गुजरातचे गोलंदाज वि. वैभव सूर्यवंशी अशीच ही लढत असणार आहे. राजस्थानचा सलामी फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने १५ सामन्यांमधून एक शतक व चार अर्धशतकांसह ६८० धावांचा पाऊस पाडला आहे..त्याने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या 'एलिमिनेटर' लढतीत अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये ९७ धावांची खेळी साकारली. वैभव सूर्यवंशीच्या झंझावाती खेळाच्या जोरावर राजस्थानने हैदराबादवर दणदणीत विजय साकारला आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे आव्हान कायम राखले. गुजरात संघ व्यवस्थापन व प्रशिक्षक स्टाफ यांच्याकडून वैभव सूर्यवंशीला रोखण्याची योजना आखण्यात आली असेलच..प्रत्यक्षात त्याला रोखण्यासाठी प्लान अ, प्लान ब असे तयार असायला हवेत. अन्यथा क्षणार्धात धावांचा एव्हरेस्ट उभा राहतो. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर पुनरागमन करणे कठीण होऊन बसते. राजस्थानसाठी ध्रुव जुरेल यानेही मोलाच्या धावा उभारल्या आहेत. त्याने आतापर्यंत ५०८ धावा फटकावल्या आहेत. तसेच यशस्वी जयस्वालने ४२६ धावा केल्या आहेत..सर्वोच्च धावसंख्या (एकमेकांविरुद्ध)एकूण लढतीगुजरात विजयीराजस्थान विजयीआमने सामनेराजस्थान२१२२२९१०७गुजरात३.उसळता चेंडू निर्णायक वैभव सूर्यवंशीला रोखण्याची क्षमता गुजरातच्या गोलंदाजांमध्ये नक्कीच आहे. कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, राशीद खान या गोलंदाजांकडून गुजरातला मोठ्या अपेक्षा आहेत. बंगळूर संघाविरुद्धच्या 'क्वालिफायर वन' लढतीत गुजरातच्या गोलंदाजांना अपयश आले असले तरी राजस्थानविरुद्धच्या लढतीत त्यांना प्रभाव टाकता येणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. मोहम्मद सिराजच्या उसळत्या चेंडूवर वैभव सूर्यवंशी साखळी लढतीत झेलबाद झाला होता. हे विसरता कामा नये. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीलाही प्रशिक्षकांकडून योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे..सुदर्शन, गिल, बटलरवर मदार गुजरातचा फलंदाजी विभाग साई सुदर्शन (६५२ धावा), कर्णधार शुभमन गिल (६१८ धावा) व जॉस बटलर (४९८ धावा) या तीन फलंदाजांवर अवलंबून आहे. मात्र, बंगळूरविरुद्धच्या लढतीत मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना या तीनही फलंदाजांना अपयश आले. पुन्हा एकदा या तीन फलंदाजांवरच त्यांचा संघ अवलंबून असेल. वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया व जेसन होल्डर यांनी मधल्या फळीत चमकायला हवे. तोडीसतोड खेळ करायला हवा.नीचांकी धावसंख्या (एकमेकांविरुद्ध)१७७राजस्थान११८गुजरात.