Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड; शून्यावर बाद होताच 'या' परदेशी खेळाडूची बरोबरी; नेमकं काय घडलं

Rohit Sharma Dismissed for Duck Against Rajasthan Royals: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू आणि मुंबई इंडियन्स(MI) संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अनेक विक्रमांमुळे नेहमी चर्चेत असतो. मात्र यावेळी तो एका नको असलेल्या विक्रमामुळे चर्चेत आला आहे. रविवारी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध(RR) झालेल्या सामन्यात जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर रोहित शर्मा शून्यावर बाद झाला..आर्चरने चौथ्या स्टंपच्या रेषेजवळ टप्पा टाकलेला चेंडू टाकला. त्यावर रोहित ड्राइव्ह खेळण्याच्या प्रयत्नात फसला आणि चेंडू थेट यष्टीरक्षकाच्या हातात गेला. त्यामुळे रोहितला शून्यावर माघारी परतावे लागले..LSG vs RR: ३८ चेंडूत ९३ धावा... वैभव सूर्यवंशीने वादळी खेळीसोबतच ३ मोठे विक्रमही केले; रिषभचा ८ वर्षे जुना रेकॉर्डही मोडला.रोहितच्या नावावर नको असलेला विक्रमआयपीएल इतिहासात रोहित शर्माने अनेक विक्रम मोडले आणि अनेक नवे विक्रम आपल्या नावावर केले. मात्र कालच्या सामन्यात त्याने एक नको असलेला विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला. इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासात रोहित शर्मा आता १९ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. यासह त्याने ग्लेन मॅक्सवेलच्या विक्रमाची बरोबरी केली..ग्लेन मॅक्सवेल देखील आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत १९ वेळा शून्यावर बाद झाला होता. आता रोहित शर्माने त्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर दिनेश कार्तिक आणि सुनील नरेन आहेत. हे दोघेही प्रत्येकी १८ वेळा शून्यावर बाद झाले आहेत. तर पियुष चावला १६ वेळा शून्यावर बाद होऊन या यादीत पुढे आहे..आयपीएल इतिहासातील सर्वाधिक शून्यावर बाद होणारे खेळाडू१९ — रोहित शर्मा*१९ — ग्लेन मॅक्सवेल१८ — दिनेश कार्तिक१८ — सुनील नरेन१६ — पियुष चावला.या हंगामात रोहित शर्माने २ अर्धशतकांसह २८३ धावा केल्या आहेत. काल मुंबई इंडियन्सचा आयपीएल २०२६ मधील शेवटचा सामना होता. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने उत्कृष्ट खेळ दाखवला. जोफ्रा आर्चर आणि रवींद्र जाडेजा यांच्या अखेरच्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे राजस्थान रॉयल्सने ८ गडी गमावून २०५ धावांपर्यंत मजल मारली. राजस्थानची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती, मात्र शेवटी त्यांनी दमदार पुनरागमन केले..राजस्थानला प्लेऑफमधील स्थान निश्चित करण्यासाठी हा सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. सुरुवातीला राजस्थानच्या फलंदाजांची कामगिरी निराशाजनक झाली होती, पण अखेरच्या ५ षटकांत त्यांनी जबरदस्त फलंदाजी करत ७३ धावा जोडल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या मुंबई इंडियन्सची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर रोहित शर्मा शून्यावर बाद झाला आणि मुंबईला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर नमन धीर ६ धावा आणि तिलक वर्मा ३ धावा करून बाद झाले..'चल, अजून एक विकेट टाकली खिशात...'! जोस बटलरला बाद करताच जाडेजाचा भन्नाट सेलिब्रेशन; 'इन माय पॉकेट' सेलिब्रेशनची जोरदार चर्चा.सूर्यकुमार यादव आणि विल जॅक्स यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आवश्यक धावगती वाढत गेल्यामुळे त्यांच्यावर दबाव निर्माण झाला. अखेर मुंबईचा संघ १७५ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सचा ३० धावांनी पराभव करत प्लेऑफमधील आपले स्थान पक्के केले.