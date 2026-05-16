लखनौकडून चेन्नईचा धुव्वा! ऋतुराज गायकवाडने पराभवानंतर मान्य केली मोठी चूक, म्हणाला आम्ही...

Ruturaj Gaikwad: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ च्या हंगामात काल चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि लखनौ सुपर जायंट्स(LSG) यांच्यात हंगामातील ५९ वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात नाणेफेक जिंकून लखनौ संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या चेन्नई संघाने आपल्या निर्धारित २० षटकांत १८७ धावा केल्या होत्या, ज्यामध्ये कार्तिक शर्माने (Kartik Sharma) शानदार अर्धशतक झळकावले. .लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या लखनौ संघाने १८८ धावांचे लक्ष्य केवळ १६.४ षटकांत पूर्ण केले, ज्यामध्ये मिचेल मार्शने(Mitchell Marsh) ९० धावांची खेळी केली. लखनौने दिलेल्या या जोरदार पराभवामुळे चेन्नईचा आता प्लेऑफचा रस्ता आणखीच कठीण झाला आहे. संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने सामन्यानंतर काही बाबी स्पष्ट केल्या..SRH vs CSK: '१९५ धावा सहज करता आल्या असत्या, पण आम्ही...' ऋतुराज गायकवाडने सांगितला चेन्नईच्या पराभवाचा खरा टर्निंग पॉइंट.काल झालेल्या पराभवामुळे चेन्नई संघाचा तीन सामन्यांचा विजयाचा क्रम अखेर लखनौ संघाने मोडून काढला आणि त्यांची प्लेऑफची शर्यत आणखी कठीण केली. चेन्नई संघाचा या हंगामातील खेळ मिश्र राहिला आहे. चेन्नईने आतापर्यंत या हंगामात १२ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी ६ सामन्यांत विजय मिळवला आहे तर ६ सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. शुक्रवारी खेळल्या गेलेल्या सामन्यातील पराभवानंतर चेन्नई गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावरून घसरून सहाव्या स्थानावर गेली आहे. त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी आता उर्वरित सामने जिंकणे अनिवार्य झाले आहे..काय म्हणाला ऋतुराज गायकवाड?चेन्नई संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड सामन्यानंतर म्हणाला, "आम्ही प्लॅन करून आलो होतो. आम्ही हार्ड लेंथवर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी चांगले फटके मारले. मला असं वाटत होतं की हार्ड लेंथवर काही ना काही मदत होती. त्यांच्या सलामीवीर फलंदाजांनी उत्कृष्ट फलंदाजी केली. कधी कधी आपल्याला अशा गोष्टी मान्य कराव्या लागतात. मागच्या वेळी देखील त्यांनी चांगली सुरुवात केली होती. कार्तिक शर्माने चांगली फलंदाजी केली. मला विश्वास आहे की आम्ही शेवटच्या दोन सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करू.".Ruturaj Gaikwad: सलग पराभवांनी हैराण CSK! ऋतुराज गायकवाडचा मोठा खुलासा, "आमच्याकडून चूक झाली….तो पुढे म्हणाला, "पहिले आव्हान म्हणजे चेन्नईला पोहोचल्यावर आम्हाला काय सुधारणा कराव्या लागतील याचा विचार करणे. त्याचबरोबर परिस्थितीचा अंदाज घेणेही गरजेचे ठरणार आहे. इथून पुढे आता सगळं सोपं आहे, आम्हाला उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील."चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना १८ मे रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होणार आहे. चेन्नईला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी हा सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.