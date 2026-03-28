IPL 2026: आयपीएलचा धूमधडाका आजपासून; १० संघ, १३ ठिकाणे, ७० साखळी सामन्यांची मेजवानी

बंगळूर : सूर्यकुमार यादवच्या संघाने टी-२० विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर प्रतीक्षा असलेल्या आयपीएल स्पर्धेचा धूमधडाका आजपासून सुरू होत आहे. १० संघ, १३ ठिकाणे, ७० साखळी सामने अशी मेजवानी आणि प्रत्येक सामन्यात रोमांचकारी थरार प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्याने आयपीएलच्या १९ व्या मोसमाचा पडदा वर जाणार आहे..उद्यापासून जवळपास दोन महिने चौकार-षटकारांची बरसात पाहायला मिळणार आहे. २४ मेपर्यंत साखळी सामने होणार असून त्यानंतर प्लेऑफच्या लढती होतीत तोपर्यंत ७० सामने होणार आहेत. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजवणारे संजू सॅमसन, ईशान किशन ते जसप्रीत बुमरापर्यंत सर्व खेळाडू एकमेकांविरुद्ध लढतील..'T20 वर्ल्ड कपमधून डच्चू मिळाला, आता शुभमन गिल... ', पुजाराचे IPL 2026 साठी गुजरात टायटन्सबाबत मोठं भाकीत.अर्थात एकाबाजूला या विश्वविजेत्यांच्या कामगिरीची उत्सुकता असेल, त्याच वेळी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासह ४४ वर्षीय महेंद्रसिंग धोनीच्याही कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. काही मोसम अगोदर जेवढे संघ तेवढीच ठिकाण असायची; परंतु आयपीएलचा थरार ज्या राज्यांचे संघ नाहीत त्यांनाही अनुभवण्यासाठी ठिकाणे वाढवण्यात आली, त्यामुळे १० संघ असले तरी १३ ठिकाणी सामने होणार आहेत..गत स्पर्धा संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या जल्लोषाच्या कार्यक्रमातील चेंगराचेंगरीत ११ जणांचे जीव गेले होते. त्यानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर देशांतर्गतही स्पर्धांचे सामने झाले नव्हते. आता आयपीएलच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा क्रिकेट या स्टेडियमवर परतणार आहे. .चेंगराचेंगरीचे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था करण्यासाठी तब्बल सात कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. जीव गमावणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी उद्या मनोरंजनाचा कोणताही उद्घाटन सोहळा होणार नाही. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असली तरी स्टेडियममध्ये उपस्थित राहणाऱ्या प्रेक्षकांचा जल्लोष कसा असेल, याकडेही लक्ष असेल. सलामीच्या सामन्यातच विराट कोहली खेळणार असल्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता ताणलेली आहे..IPL 2026 Schedule : गतविजेता RCB पहिल्याच सामन्यात MI किंवा CSK ला भिडणार? BCCI ने वेळापत्रकाबाबत दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.आयपीएल दृष्टिपथातसर्वाधिक विजेतेपद ः प्रत्येकी ५ ः मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्जसर्वाधिक सामने ः मुंबई इंडियन्स २७७सर्वाधिक विजय ः मुंबई इंडियन्स १५३सर्वाधिक धावसंख्या ः हैदराबाद २८७/३ वि. बंगळूर २०२४सर्वाधिक मोठा विजय ः मुंबई इंडियन्स १४६ धावांनी वि. दिल्ली २०१७सर्वाधिक षटकार ः मुंबई इंडियन्स १८२३सर्वाधिक चौकार ः मुंबई इंडियन्स ३८९२सर्वाधिक २००+ धावा ः चेन्नई ३५ वेळासर्वाधिक सलग विजय ः कोलकाता १० (२०१४-२०१५)एकाच ठिकाणी सर्वाधिक विजय ः मुंबई इंडियन्स ५७ (वानखेडे).मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्ज आणि कोलकाता नाइट रायडर्स या तिघांनी मिळून १८ पैकी १३ विजेतेपद मिळवलेली आहेत; परंतु गतमोसमात या तिन्ही संघांची कामगिरी घसरली होती. मुंबई इंडियन्सचा संघ कसाबसा प्लेऑफसाठी पात्र ठरला होता. तर कोलकाता आणि चेन्नई हे संघ अनुक्रमे आठ आणि दहाव्या स्थानावर राहिले होते. यंदा त्यांची कामगिरी कशी होते, याकडे लक्ष असेल..धोनीची अखेरची स्पर्धा?गेल्या काही वर्षांत आयपीएलला सुरुवात झाली, की धोनीची अखेरची स्पर्धा म्हणून बोलले जात असते. तशी चर्चा यंदाही सुरू झालेली आहे. ४४ वर्षीय धोनीची ही खरोखरीच अखेरची स्पर्धा असेल, असे माजी खेळाडूही बोलू लागले आहेत. राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स हे दोन माजी विजेते संघ आहेत; परंतु त्यांनाही अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. यंदा दैव बदलण्याची त्यांनाही संधी असेल. त्याच वेळी पंजाब किंग्स संघाने गेल्या दोन मोसमांत कमालीची प्रगती दर्शवलेली आहे. श्रेयस अय्यर कर्णधार असलेला पंजाबचा संघाकडेही संभाव्य विजेते म्हणून पाहिले जाऊ शकते.