Vaibhav Sooryavanshi Injury Update: वैभव सूर्यवंशीची दुखापत किती गंभीर, पुढचे सामने खेळणार की नाही? कोच दिलेत अपडेट्स

Vaibhav Sooryavanshi Injury Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ च्या हंगामात शनिवारी (२५) राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) आणि सनरायझर्स हैदराबाद(Sunrisers Hyderabad) यांच्यात सामना खेळला गेला. या सामन्यात राजस्थानचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Suryavanshi) वादळी शतक झळकावले..त्याने अवघ्या ३७ चेंडूत ५ चौकार आणि १२ षटकारांच्या मदतीने शानदार १०३ धावा केल्या. वैभवसोबत ध्रुव जुरेलनेही अर्धशतकी खेळी करत संघाला मोठा स्कोअर उभारायला मदत केली. या दोघांच्या जोरावर राजस्थानने हैदराबादसमोर २२८ धावांचे लक्ष्य ठेवले. मात्र या सामन्यात राजस्थानला मोठा धक्का बसला. शतकवीर वैभव सूर्यवंशी क्षेत्ररक्षण करताना दुखापतग्रस्त झाला. तो मैदानाबाहेर लंगडत जाताना दिसला, त्यामुळे चाहत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली..Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्सला धक्का! वैभव शतकानंतर फिल्डिंग करताना लंगडत गेला मैदानातून बाहेर; नेमकं काय घडलं?.दुसऱ्या डावात तिसऱ्या षटकात ही घटना घडली. जोफ्रा आर्चरच्या चेंडूवर ईशान किशनने जोरदार फटका मारला. कव्हरमध्ये उभा असलेला वैभव चेंडू पकडण्यासाठी धावला, पण अचानक त्याने उजवी मांडी धरली आणि थांबला. त्याला चालणेही कठीण होत होते. लगेचच फिजिओ मैदानात आले आणि त्याला बाहेर नेण्यात आले..सुरुवातीच्या माहितीनुसार त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाल्याची शक्यता आहे. मात्र ही दुखापत फार गंभीर नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण नंतर वैभव संघातील खेळाडूंशी बोलताना दिसला..राजस्थानचे फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोड यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, "त्याला थोडी हॅमस्ट्रिंगची समस्या जाणवत होती. सध्या तो ठीक आहे. उपचार झाले आहेत. पुढील एक-दोन दिवसांत अधिक माहिती मिळेल, पण सध्या काही गंभीर वाटत नाही.".MI vs CSK: चेन्नईचा आता मुंबईशी सामना, पण IPL 2026 मधून बाहेर झालेल्या आयुष म्हात्रेची जागा घेणार कोण? हे आहेत ३ पर्याय.दरम्यान, या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने २२९ धावांचा पाठलाग करत राजस्थानवर ५ गडी राखून विजय मिळवला. अभिषेक शर्माने २९ चेंडूत ५७ धावा केल्या, तर ईशान किशनने ३१ चेंडूत ७४ धावांची दमदार खेळी केली. या दोघांच्या १३२ धावांच्या भागीदारीमुळे हैदराबादने सामना जिंकला. राजस्थान रॉयल्सचा पुढील सामना २९ एप्रिलला पंजाब किंग्सविरुद्ध होणार आहे. त्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी खेळणार का, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.