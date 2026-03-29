IPL 2026: लीगच्या सर्वच ऑफर स्वीकारत नाहीच जॉस बटलर, क्रिकेट आणि वैयक्तिक आयुष्याचा फॉर्म्युला

नवी दिल्ली : जगभरात टी-२० फ्रँचायझी लीगचे पेव फुटलेले आहे; परंतु त्यातील काही लीगना नकार देण्याची हिंमत मी दाखवतो, म्हणूनच क्रिकेट आणि वैयक्तिक आयुष्याचा समतोल मला साधता येत आहे, असे मत इंग्लंडचा माजी कर्णधार आणि आयपीएलमधील हुकमी खेळाडू जॉस बटलरने व्यक्त केले आहे..व्हाईटबॉल क्रिकेटमध्ये इंग्लंडचा नावाजलेला यष्टीरक्षक फलंदाज असलेला बटलर सप्टेंबरमध्ये वयाची ३६ वर्षे पूर्ण करत आहे, तरीही त्याने इंग्लंकडून व्हाईटबॉल क्रिकेटमधील आणि निवडक टी-२० लीगमधील सहभागाचा समतोल साधला आहे. आयपीएलमध्ये तो सलग ११ वर्षे खेळत आहे..CSK चा जुना भिडू आता झाला 'नाईट रायडर', IPL 2026 साठी कोलकाता संघाची मोठी घोषणा.मुंबई इंडियन्समधून आयपीएलची सुरुवात करणारा बटलर आता गुजरात टायटन्स संघातून सलग दुसऱ्या मोसमात खेळणार आहेत. आता मात्र देश की व्यावसायिक लीग यापैकी एकाला प्राधान्य देण्याची वेळ बटलरसाठी आली आहे..मी सध्या वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करतो. जे समोर आहे त्यानुसार खेळतो. सध्या आयपीएल महत्त्वाचे आहे, असे बटलरने सांगितले. त्याच्या मते, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात काय प्राधान्य आहे, हे समजून घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असते..काही काळानंतर मागे वळून पाहता आणि विचार करता तेव्हा कारकिर्दीत आपण कुठे आहोत, मला काय महत्त्वाचे आहे, हे समजणेही महत्त्वाचे असते. मी फक्त इंग्लंडसाठी व्हाईट-बॉल क्रिकेट खेळतो, त्यामुळे माझे वेळापत्रक मी व्यवस्थित सांभाळू शकतो, असे बटलर म्हणाला..जॉस बटलर निवृत्ती घेणार? T20 World Cup मधील खराब कामगिरीवर अखेर सोडलं मौन; म्हणाला, 'जसं असेल, तसं...'.तो पुढे म्हणतो, फ्रँचायझी क्रिकेटसोबतच मी काही ऑफर्स नाकारल्या आहेत, कारण कुटुंबासोबत वेळ घालवणे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा आणि नातेसंबंध टिकवणे गरजेचे असते. सध्या खूप जास्त टी-२० लीग होत असल्याचे मान्य करत बटलर म्हणतो, की खेळाडूंनी स्वतः शिस्त राखून काही संधी नाकारायला शिकले पाहिजे. २०२२ मध्ये टी-२० विश्वचषक जिंकणाऱ्या इंग्लंड संघाचा कर्णधार असलेला बटलर २०२६च्या स्पर्धेत मात्र अपयशी ठरला, त्याला आठ सामन्यांत फक्त ८७ धावा करता आल्या.