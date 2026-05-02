पंजाब किंग्सने लाथाडलेला फंलदाज लखनौ सुपर जायंट्सच्या ताफ्यात दाखल होतोय

Josh Inglis Joins the Squad: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) चा हंगाम चांगला सुरू आहे. अशातच आता लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी(Lucknow Super Giants) एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. त्यांच्या ताफ्यात आता ८.६ कोटींचा खेळाडू सामील होणार आहे. हा खेळाडू अखेर संघात सामील होण्यासाठी भारतात दाखल झाला आहे. त्याच्या येण्यामुळे लखनऊ संघाला चांगला आधार मिळण्याची शक्यता आहे..तो खेळाडू येणाऱ्या सामन्यात (४ मे) मुंबई विरुद्ध खेळण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत लखनऊ संघाने ८ सामने खेळले असून त्यांना केवळ २ सामन्यात विजय मिळाला आहे आणि ६ सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांचे गुणतालिकेत केवळ ४ अंक असून ते शेवटच्या स्थानावर आहेत. त्यांचा येणारा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध होणार असून ते या सामन्यात विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करून गुणतालिकेत आपली स्थिती सुधारण्याकडे लक्ष देतील..IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या अडचणीत वाढ! फॉर्मात असलेल्या खेळाडूची स्पर्धेतून माघार, फ्रँचायझीने त्याच्या जागी कुणाला घेतले पाहा....लखनऊ संघासाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्टार खेळाडू आणि यष्टिरक्षक फलंदाज जोस इंग्लिस हा संघात सामील होण्यासाठी मुंबईत दाखल झाला आहे. ४ मे रोजी मुंबई विरुद्धच्या सामन्यात तो खेळण्याची दाट शक्यता आहे. याआधी जोस इंग्लिसने वैयक्तिक कारणामुळे त्याला हंगामात खेळता येणार नसल्याच सांगत पंजाब किंग्सकडून रिटेन्शन नाकारलं होतं. त्याच्या या निर्णयानंतर मोठा वाद देखील निर्माण झाला होता..त्याला पंजाबच्या एका सह-मालकाने तो अनप्रोफेशनल असल्याच सांगून आपली नाराजी दाखवली होती. मागच्या हंगामात जोस इंग्लिस हा पंजाबकडून २.६ कोटींमध्ये खेळत होता, परंतु या वर्षी त्याला लखनऊ सुपर जायंट्सने ८.६ कोटी देऊन आपल्या संघात घेतलं आहे. या हंगामात लखनऊची कामगिरी चांगली राहिलेली नाही, गुणतालिकेत ते शेवटच्या स्थानावर आहेत. त्यामुळे लखनऊसाठी ४ मे रोजी होणारा सामना हा खूप महत्त्वाचा असेल..लखनऊ संघासाठी आणखी चांगली बातमी म्हणजे जोस इंग्लिसचा रेकॉर्ड मुंबईचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहविरुद्ध चांगली आहे. मागच्या हंगामात त्याने एका सामन्यात एकाच षटकात बुमराहविरुद्ध २० धावा काढल्या होत्या. त्याच्या या खेळीमुळे लखनऊसाठी त्याचं संघात परत येणं हे लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी चांगली गोष्ट आहे..IPL 2026: रोहित शर्मा पंजाबविरुद्ध खेळणार नाही, पण मग मुंबई इंडियन्ससाठी ओपनिंग करणार कोण? या खेळाडूंचा पर्याय.जोस इंग्लिसने आपल्या ११ सामन्यांत १६२ पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने २७८ धावा केल्या आहेत, ज्यात एक अर्धशतक आहे. त्याचबरोबर तो शनिवारी संघासोबत सराव करणार असल्याच देखील सांगितलं जात आहे. त्याच्या येण्यामुळे लखनऊ संघाला काय फायदा होणार हे तर येणाऱ्या सामन्यातच पाहायला मिळेल.