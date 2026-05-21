KKR Brand Value: बाबो! KKR ची ब्रँड व्हॅल्यू मुंबई-चेन्नईपेक्षा जास्त; तर सर्वात कमाई करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये कोण अव्वल?

मुंबई : भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू विराट कोहली( Virat Kohli)हा आयपीएल या प्रतिष्ठेच्या टी-२० स्पर्धेमधून सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू ठरला आहे. २००८ पासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेमधून या पठ्ठ्याने २३० कोटी रुपयांची कमाई केलेली आहे. विराट कोहली पहिल्या क्रमांकावर असून, त्याखालोखाल रोहित शर्मा व महेंद्रसिंह धोनी(MS DHONI) आहेत..फॅनॅटिक स्पोर्ट्स व हुरुन इंडिया यांच्या अहवालानुसार यादी तयार करण्यात आली आहे. जगातील ५३ देशांतील विविध खेळांतील सहा लीगमधील ५९ संघांचा आढावा घेत ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ५०४ शहरांमधील १३२३ ॲथलीट्सचा यामध्ये समावेश आहे..आयपीएलला २००८ मध्ये सुरुवात झाली. विराट कोहली पहिल्या मोसमापासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा सदस्य राहिला आहे. तो आजही याच संघामधून खेळत आहे. २३० कोटी रुपयांची कमाई करीत त्याने पहिल्या स्थानावर मजल मारली आहे. मुंबई इंडियन्सच्या रोहित शर्मा याने २२७.२ कोटींसह दुसरे स्थान मिळवले आहे. तसेच चेन्नई सुपर किंग्सच्या महेंद्रसिंग धोनी २०० कोटींसह तिसऱ्या स्थानावर आहे..सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या महिला क्रिकेटपटूंच्या यादीत महाराष्ट्राची स्मृती मानधना पहिल्या स्थानावर आहे. तिने आतापर्यंत महिला प्रीमियर लीगमधून १३.७ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या पहिल्या १० खेळाडूंनी एकूण ९० कोटी रुपयांची कमाई केलेली आहे. विराट कोहलीच्या निम्म्या रकमेपर्यंतही महिला खेळाडू पोहोचू शकलेल्या नाहीत..हॉकीपटू हरमनप्रीतची कमाई ७८ लाखभारतामध्ये क्रिकेटला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त आहे. विराट कोहली व भारताचा हॉकीपटू हरमनप्रीत सिंग यांच्या कमाईतील फरक हेच स्पष्ट करतो. एकीकडे विराट कोहली २३० कोटी रुपये कमवतो, तर दुसरीकडे हरमनप्रीत सिंग याने हॉकी इंडिया लीगमधून फक्त ७८ लाख रुपये कमवले आहेत..सर्वाधिक कमाई करणारे खेळाडू२३० कोटीविराट कोहली२२७.२ कोटीरोहित शर्मा२०० कोटीमहेंद्रसिंह धोनी.कोलकता अव्वल स्थानीआयपीएलमधील कोलकता नाईट रायडर्स या संघाची आर्थिक किंमत किंवा बाजारातील मूल्य (ब्रँड व्हॅल्यू) सर्वाधिक अर्थातच १९,२०० कोटी रुपये इतके आहे. मुंबई इंडियन्स व चेन्नई सुपर किंग्स या दोन संघाचे बाजारातील मूल्य प्रत्येकी १८,४०० कोटी रुपये इतके आहे.