मैदानाबाहेरच्या उद्योगांमुळे राजस्थानची प्रतिमा धुळीला! कोच संगकारा संतापले,रियान परागच्या 'त्या' कृत्यामुळे संपूर्ण संघ भरडला जाणार

जयपूर : आयपीएल कर्णधार रियान पराग आणि संघ व्यवस्थापक रोमी भिंदर यांनी नियमबाह्य कृती केल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात आली, परंतु अशा प्रकारांमुळे राजस्थान रॉयल्स या संघाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची निराशा मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी व्यक्त केली..गुरुवारी पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात कर्णधार रियान पराग ड्रेसिंग रूममध्ये व्हेपिंक (ई- सिगारेटचे सेवन) करताना सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणातून दिसून आला. त्याच्यावर खेळाची बदनामी केल्याचा आरोप ठेवून सामना मानधनातील २५ टक्के रक्कम कापून घेण्याची कारवाई करण्यात आली..त्याअगोदर मोसमाच्या सुरुवातीस संघ व्यवस्थापक रोमी भिंदर डगआऊटमध्ये मोबाईल वापरताना दिसून आले. त्यांनीही नियमभंग केला होता. परिणामी त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला होता..अशा प्रकारचे कोणतेही वाद संघाची प्रतिमा मलिन करत असतात, असे कुमार संघकारा दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी म्हणाले. या दोन्ही घटनांनंतर बीसीसीआय आणि फ्रँचायझी यांच्याकडून कारवाई करण्यात आली आहे. संघाच्या संस्कृतीबाबत आम्ही नेहमीच सकारात्मक वातावरण राखण्याचा प्रयत्न करतो. आमची स्वतःची मूल्ये आहेत आणि ती जपण्याची खेळाडूंना सतत आठवण करून दिली जाते..रियान परागचे कृत्य कोणत्याही परिस्थितीत अतिशय गैर आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. आता आम्ही पूर्ण राजस्थान संघावर कठोर कारवाई करण्याचा विचार करत आहोत, असे बीसीसीसीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे आणि त्यामुळे इतर खेळाडू भरडले जाण्याची शक्यता आहे..संजू सॅमसन चेन्नई संघात ट्रेड झाल्यानंतर राजस्थान संघाच्या कर्णधारपदी रियान परागची नियुक्ती करण्यात आली, परंतु फलंदाज म्हणून तो अपयशी ठरत आहे. तरीही संगकारा यांनी त्याची पाठराखण केली आहे. माझ्या मते, तो कर्णधार म्हणून खूप चांगले काम करत आहे. तसेच, गेल्या सामन्यात त्याच्या छोट्या खेळीने सामना आमच्या बाजूने वळवला..कठीण परिस्थितीत तो निर्भयपणे खेळला आणि आवश्यक धावगती व गती पुन्हा आमच्या बाजूने आणली, असे संगकारा म्हणाले. अशाच प्रभावी खेळी आम्हाला रियानकडून पाहायच्या आहेत. फलंदाज म्हणून त्याची क्षमता अजिबात संशयास्पद नाही. कधी कधी फलंदाजाला लय सापडायला वेळ लागतो, असे संगकारा यांनी सांगितले.