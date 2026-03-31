Viral Video: 'ठीक आहेस ना...' माहिका शर्माकडून हार्दिकच्या लेकाची आपुलकीने विचारपूस; मीडियावर मात्र काढला राग

Mahika Sharma & Agastya Pandya: आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सने कोलकाता नाईट रायडर्सवर विजय मिळवत दणक्यात सुरुवात केली. या सामन्यासाठी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्माही उपस्थित होती. तिच्यासोबत हार्दिकचा मुलगा अगस्त्य देखील होता. या सामन्यानंतर अगस्त्य पांड्या आणि माहिका शर्मा स्टेडियम बाहेर एकत्र जात होते. त्यावेळीचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..आयपीएल २०२६ चा दुसरा सामना रविवारी कोलकाता नाईट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात झाला आहे. मुंबईने १३ वर्षांनंतर आपला हंगामातील पहिला सामना जिंकला. या सामन्यानंतर हार्दिक पांड्याचा मुलगा अगस्त्य पांड्या माहिका शर्मासोबत चालत ती त्याच्या काळजीने फोटोग्राफर्सवर भडकली होती. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये दिसते की माहिका शर्मा अगस्त्य पांड्याचा हात धरून चालत असताना जवळ येत असलेल्या लोकांना तो तिच्या सोबत असल्याने रस्ता द्या अशी विनंती करताना दिसत आहे. त्यानंतर फोटोग्राफर्स अगस्त्यचे फोटो काढत असताना ती जवळपास त्यांच्यावर भडकली. कॅमेऱ्याच्या फ्लॅशमुळे अगस्त्यच्या डोळ्याला त्रास होत होता, त्याला अस्वस्थ वाटत होत. हे पाहिल्याननंतर माहिकाने फ्लॅश मारू नका असे सांगितले. त्यानंतर ती अगस्त्याची तू ठीक आहेस का?, अशी आपुलकीने विचारपूस करतानाही दिसली..दरम्यान यापूर्वीही बऱ्याचवेळी माहिका शर्मा आणि अगस्त्य पांड्याला सोबत पाहण्यात आले आहे. माहिका प्रत्येक वेळी त्याची काळजी घेताना सोशल मीडियाच्या व्हिडिओमध्ये दिसत असते. रविवारी झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने कोलकातावर ६ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. रोहित शर्मा आणि रायल रिकल्टन यांच्या धडाकेबाज अर्धशतकाच्या जोरावर हंगामातील पहिला सामना मुंबईने आपल्या नावावर केला आहे..IPL 2026 Marathi News: अरे, रोहित मी तुला ओळखलंच नाही... नीता अंबानी 'हिटमॅन'ला पाहून असं का म्हणाल्या? Video Viral.नाणेफेक जिंकून मुंबईने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र अजिंक्य रहाणे आणि अंगकृश रघुवंशीने चांगली फकेबाजी करत मुंबईला २२१ धावांच लक्ष दिलं होतं, जे मुंबईने पूर्ण केल. आयपीएलमध्ये त्यांनी ६ व्यांदा २०० हून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला आहे. आता मुंबईने आपल्या हंगामची सुरुवात विजयाने केल्यानंतर त्यांचा पुढील सामना ४ एप्रिल रोजी दिल्ली कपिटल्स विरुद्ध होणार आहे.