धोनीचा जलवा कायम! बनला नंबर वन टॅक्स पेयर; आयकर विभागाने जाहीर केली मोठी आकडेवारी

MS DHONI BECOMES TOP TAXPAYER: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी(MS. DHONI) कर भरण्याच्या बाबतीतही नंबर वन ठरला आहे. तो या बाबतीत अव्वल ठरला आहे. ही माहिती आयकर विभागाने दिली आहे. आयकर विभागाच्या(Income Tax Department) ताज्या आकडेवारीनुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात झारखंड आणि बिहारमधून एकूण २०,००० कोटी रुपयांचा कर जमा झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार दोन्ही राज्यांतील वैयक्तिक करदात्यांमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने सर्वाधिक कर भरला आहे. तर कंपन्यांमध्ये सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) आणि CMPDI यांनी सर्वाधिक कर भरला आहे..आयकर विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त डॉ. डी. सुधाकर राव यांनी सांगितले की २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात बिहार आणि झारखंडमधून एकूण २०,००० कोटी रुपये जमा झाले असून त्यापैकी १२,००० कोटी रुपये एकट्या झारखंडमधून जमा झाले आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की एकूण जमा रकमेपैकी सुमारे ७० टक्के रक्कम कर कपातद्वारे (TDS) मिळाली आहे..ते म्हणाले, गेल्या आर्थिक वर्षात धोनी हा बिहार आणि झारखंडमधील एकत्रितपणे सर्वाधिक कर भरणारा वैयक्तिक करदाता होता. मात्र त्याने आपल्या कराची नेमकी रक्कम जाहीर करण्यास नकार दिला आहे..मागील वर्षी पावसामुळे खाणकामावर थोडा परिणाम झाला होता, ज्यामुळे कर संकलनावरही परिणाम झाला. या आर्थिक वर्षात कर संकलनाचा २०,००० कोटी रुपयांचा टप्पा पार होईल अशी आम्हाला आशा आहे, असेही ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की सध्या बिहार आणि झारखंडमध्ये अंदाजे ५.५ कोटी पॅनकार्ड धारक असून त्यापैकी फक्त ४० लाख लोक आयकर रिटर्न भरतात..याआधी त्यांनी नवीन आयकर कायदा २०२५ संदर्भात आयकर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत दोन्ही राज्यांतील १०० हून अधिक अधिकारी सहभागी झाले होते. राव म्हणाले की नवीन कायद्याची भाषा अधिक सोपी, रचना पद्धतशीर आणि स्पष्ट आहे. बँकर्स, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर संस्थांमध्ये नवीन कायद्याबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी बिहार आणि झारखंडमध्ये जनजागृती कार्यक्रमही आयोजित केले जाणार आहेत. हा कायदा १ एप्रिलपासून लागू झाला असून जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेणार आहे..भारताचा माजी कर्णधार आणि चेन्नई संघाचा स्टार खेळाडू धोनी या हंगामात पोटरीच्या दुखापतीमुळे अद्याप मैदानात उतरलेला नाही. चेन्नईचे चाहते त्याच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ४४ वर्षीय हा खेळाडू आयपीएलमध्ये ५ वेळा विजेता राहिला असून त्याने आपल्या कर्णधारपदाच्या कारकिर्दीत चेन्नईला ५ वेळा जेतेपद मिळवून दिले आहे. सुरुवातीला तो २ आठवडे बाहेर राहणार असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र आता १० सामने उलटूनही तो मैदानात उतरलेला नाही. चेन्नई संघाचा पुढील सामना १० मे रोजी लखनऊविरुद्ध होणार असून त्या सामन्यात धोनी पुनरागमन करणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.