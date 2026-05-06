MS Dhoni Retirement: महेंद्रसिंग धोनी १८ मे रोजी निवृत्त होतोय? पाच वर्षांपूर्वी त्याने तसं म्हटलं होतं अन्...

Dhoni Retirement: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम सुरू आहे. आयपीएल इतिहासात सर्वात यशस्वी संघांमध्ये जर नाव घ्यायचं झालं तर चेन्नई सुपर किंग्सचं(Chennai Super Kings) नाव नक्कीच येतं. आयपीएल सुरू झाल्यापासून चेन्नई संघाचा मुख्य चेहरा म्हणजे महेंद्र सिंग धोनी (MS Dhoni)आहे. या हंगामात तो त्याच्या दुखापतीमुळे गेल्या सगळ्या सामन्यांना मुकला आहे. अशातच २०२१ ची एक जुनी पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये धोनी १८ मे रोजी निवृत्ती जाहीर करणार असल्याचं म्हटलं आहे..आयपीएलचा हंगाम संपायला आता काहीच आठवडे उरले आहेत आणि एमएस धोनीचे चाहते अजूनही त्याला मैदानावर पाहण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील ४८ व्या सामन्यादरम्यान, धोनीला प्लेइंग ११ किंवा इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून घोषित करण्यात आलं नाही. यानंतर सोशल मीडियावर त्याच्या निवृत्तीबद्दल पुन्हा चर्चा रंगल्या आहेत. २०२१ मधील त्याचं वक्तव्य पुन्हा व्हायरल होत आहे..धोनी १८ मे ला आयपीएलमधून निवृत्त होणार?२०२१ मध्ये एका मुलाखतीदरम्यान धोनी म्हणाला होता की त्याला आपला शेवटचा आयपीएल सामना चेन्नईमध्ये, CSK च्या प्रेक्षकांसमोर खेळायचा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जेव्हा जेव्हा धोनी कोणत्याही कारणामुळे आयपीएलचा सामना खेळू शकत नाही, तेव्हा चेन्नईचे चाहते श्वास रोखून धरतात. १८ मे रोजी होणारा चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद हा या हंगामातील चेन्नईचा घरच्या मैदानावरील शेवटचा सामना असल्याने तो धोनीचा शेवटचा सामना ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे..या हंगामात धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे एकही सामना खेळू शकलेला नाही. तो चेन्नईमध्ये उपचार घेत असल्याने ५ मे रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी तो नवी दिल्लीला देखील गेला नाही. आयपीएल सुरू होण्यापूर्वी ४४ वर्षीय या दिग्गज खेळाडूला पोटरीला दुखापत झाली होती..CSK ला जबरदस्त धक्का! फॉर्ममध्ये असलेला आयुष म्हात्रे IPL 2026 मधून झाला बाहेर, नेमकं काय घडलं?.सुरुवातीला सांगण्यात आलं होतं की तो २ आठवडे म्हणजेच ६ सामन्यांना मुकणार आहे, परंतु आतापर्यंत तो एकही सामना खेळू शकलेला नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत चेन्नईला संघर्ष करावा लागत आहे आणि ते सध्या गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहेत. चेन्नईचा पुढील सामना १० मे रोजी लखनौ संघाविरुद्ध होणार आहे. या सामन्यात धोनी खेळणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.