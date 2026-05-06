MS Dhoni Retirement: महेंद्रसिंग धोनी १८ मे रोजी निवृत्त होतोय? पाच वर्षांपूर्वी त्याने तसं म्हटलं होतं अन्...

MS DHONI’S RETIREMENT TALK RETURNS OLD STATEMENT GOES VIRAL AGAIN: एमएस धोनीच्या निवृत्तीबाबत पुन्हा चर्चा रंगल्या असून १८ मे रोजी तो शेवटचा सामना खेळू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामाला मुकलेल्या धोनीच्या पुनरागमनाकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Varsha Balhe
Updated on

Dhoni Retirement: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम सुरू आहे. आयपीएल इतिहासात सर्वात यशस्वी संघांमध्ये जर नाव घ्यायचं झालं तर चेन्नई सुपर किंग्सचं(Chennai Super Kings) नाव नक्कीच येतं. आयपीएल सुरू झाल्यापासून चेन्नई संघाचा मुख्य चेहरा म्हणजे महेंद्र सिंग धोनी (MS Dhoni)आहे. या हंगामात तो त्याच्या दुखापतीमुळे गेल्या सगळ्या सामन्यांना मुकला आहे. अशातच २०२१ ची एक जुनी पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये धोनी १८ मे रोजी निवृत्ती जाहीर करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

