Mukul Chaudhary: आयपीएलचा नवा हीरो मुकुल चौधरी; रोज दीडशे षटकारांचा सराव

कोलकता : केवळ तिसरा आयपीएल सामना आणि त्यातही विद्युत प्रकाशझोतात प्रथम फलंदाजी करण्याची वेळ, असे असतानाही अद्भुत टोलेबाजी करून लखनौ संघातील मुकुल चौधरीने इतिहास घडवला. षटकारांची बरसात केली आणि संघाच्या पराभवाचे विजयात बघता बघता रूपांतर केले. या अविस्मरणीय खेळीने आयपीएलचा नवा हीरो सापडल्याची चर्चा सुरू झाली..ईडन गार्डन स्टेडियमवर गुरुवारी लखनौ आणि कोलकता यांच्यातील सामन्यात मुकुल चौधरीची वादळी खेळी डोळे विस्फारणारी ठरली. लखनौ संघाला अखेरच्या चार षटकांत विजयासाठी ५४ धावांची गरज असताना मुकुलने २७ चेंडूंत नाबाद ५४ धावांची खेळी केली. यात त्याने दोन चौकार आणि सात षटकार मारले. १६व्या षटकात सात बाद १२८ अशी लखनौ संघाची अवस्था झालेली असताना मुकुलने सामना फिरवला..Mukul Choudhary: देवाने मला संधी दिली...! मुकुल चौधरीचे मन जिंकणारं विधान; म्हणाला, गावातील तरुण सीमेवर लढत आहेत, मी....मुकुलच्या या षटकारांमधील दोन षटकार धोनीस्टाइल हेलिकॉप्टर शॉट्स होते; पण अखेरच्या दोन चेंडूंत सात धावांची गरज असताना त्याने उजव्या यष्टीबाहेरील वाइड यॉर्कर टप्पा आणि दिशा असलेला चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून हेलिकॉप्टर स्टाइल षटकार मारला. त्याचा हा फटका अलौकिक असा ठरला..जस्टीन लँगर यांचा विश्वासऑस्ट्रेलियाचे जस्टीन लँगर हे लखनौ संघाचे प्रशिक्षक आहेत आणि त्यांनी मुकुलची गुणवत्ता हेरली. त्यांनी मिडविकेटला षटकार मारण्याच्या त्याच्या तंत्रात सुधारणाही केली. मुकुल हा एकदिवस भारतीय संघाचा सर्वोत्तम फिनिशर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता..वडिलांचा त्यागआपल्या मुलाला क्रिकेटपटू घडवण्यासाठी मुकुलच्या वडिलांनी नोकरी तर सोडलीच; पण घरातील हिस्साही विकला होता. जयपूरमधील अरावली प्रशिक्षण शिबिरात मुकुल घडला. सुरुवातीला तो मध्यमगती गोलंदाज होता. त्यानंतर यष्टीरक्षक झाला, आता तो पॉवर हिटर झाला आहे.