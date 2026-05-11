मुंबई इंडियन्स प्ले-ऑफमधून बाहेर पडल्यानंतर महेला जयवर्धने यांचा मोठा खुलासा; पराभवाचं नेमकं कारण काय?

Mahela Jayawardene Opens Up on MI's Exit: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या हंगामाचे काही आठवडे शिल्लक राहिले आहेत. या हंगामात ५ वेळा विजेता ठरलेला मुंबई इंडियन्सचा(MI) संघ आता आयपीएल २०२६ च्या हंगामातून कालच्या पराभवानंतर अधिकृतरित्या प्ले-ऑफमधून बाहेर पडला आहे. काल गटविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघाने मुंबईविरुद्ध थरारक विजय मिळवला आणि गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर मजल मारली. पराभवानंतर मुंबई संघाचे प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी पत्रकार परिषदेला हजेरी लावली..५ वेळचा विजेता संघ रविवारी अधिकृतपणे प्ले-ऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. लखनौ संघानंतर बाहेर पडणारा तो दुसरा संघ ठरला आहे. कठीण खेळपट्टीवर मुंबईने सुरुवातीला फलंदाजी करत १६६ धावांची धावसंख्या उभारली होती. परंतु धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या बंगळुरू संघाने शेवटच्या चेंडूवर थरारक विजय मिळवला आणि या पराभवानंतर मुंबई प्ले-ऑफमधून बाहेर पडली आहे. त्यानंतर महेला जयवर्धने यांनी पत्रकार परिषदेचा सामना केला. त्यांना या परिषदेत काही कठीण प्रश्नांना सामोरे जावे लागले..प्रश्नांची उत्तरं देताना जयवर्धने म्हणाले की, "हा हंगाम आमच्यासाठी खूप जास्त निराशाजनक होता. आम्हाला चांगल्या संधी मिळाल्या असूनदेखील आम्ही हवा तेवढा चांगला खेळ करू शकलो नाही. आमच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये सातत्य नव्हतं. त्याचा परिणाम आम्हाला विजयाच्या अगदी जवळ जाऊनही सामने गमवावे लागले. प्ले-ऑफच्या दावेदारीच्या शर्यतीत सामील होण्यासाठी आम्हाला कदाचित २-३ विजयांची गरज होती, पण आम्हाला ते विजय मिळवता आले नाहीत. आजच्या सामन्यातदेखील आम्ही कमी पडलो," असं जयवर्धने यांनी सांगितलं.."आता लगेच संपूर्ण हंगामाबद्दल बोलणं कठीण आहे. आमचं नेमकं काय चुकलं, कुठे चुकलं यावर मला शांतपणे विचार करावा लागेल. आम्ही जसं ठरवलं होतं, प्रत्यक्षात आम्ही ते करू शकलो नाही," असंही ते पुढे म्हणाले. संघात वारंवार बदलांवरदेखील त्यांना विचारण्यात आलं. त्यावर ते म्हणाले की, "तुम्हाला असं वाटत असेल की संघात वारंवार बदल झाले, पण त्यामागची कारणं देखील तशीच होती..काही खेळाडू जखमी झाले आणि काही खेळाडू उपलब्ध नसल्यामुळे काही बदल संघात करावे लागले. खरं तर रणनीती म्हणून आम्ही खूप कमी बदल केले. आमच्याकडे चांगला संघ होता, परंतु आम्ही अपेक्षेइतका चांगला खेळ करू शकलो नाही. पुढे आम्हाला चांगलं क्रिकेट खेळण्याची गरज आहे. मी खेळाडूंनादेखील हेच सांगेल.".खराब फॉर्ममध्ये असलेल्या प्रमुख खेळाडूंना संघाबाहेर का बसवलं नाही? हा निर्णय राजकीय होता का? असा प्रश्न विचारल्यावर जयवर्धने यांनी थेट उत्तर दिलं नाही. ते म्हणाले की, "खेळाडू खूप मेहनत घेत आहेत आणि मला त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. मला असं वाटतं की ते आपली उत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर मला असं वाटलं असतं की त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये कुठेतरी कमतरता आहे, तर मी त्यांच्याशी बोललो असतो." ते पुढे म्हणाले की, "आमचा जो मुख्य संघ आहे तो आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. त्यांची क्षमता मला माहिती आहे. रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त झाल्यानंतरदेखील उत्तम खेळत होता.".