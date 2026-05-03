Ravi Shastri: CSK कडून हरल्यानंतर रवी शास्त्रींचा महास्फोट! मुंबई इंडियन्सने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली; वाचा काय म्हणाले शास्त्री

Ravi Shastri Criticizes Mumbai's Performance: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) हंगामाचा ४४ वा सामना काल चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि मुंबई इंडियन्स(Mumbai Indians) यांच्यात खेळला गेला. आयपीएल इतिहासातील सर्वाधिक सफल संघांमध्ये या दोन संघांचे नाव येते. दोन्ही संघांच्या नावावर आतापर्यंत ५-५ जेतेपदे आहेत. परंतु २०२६ च्या हंगामात मुंबई इंडियन्सची कामगिरी फारशी चांगली ठरलेली नाही..मुंबईने या हंगामात ९ सामने खेळले असून त्यात केवळ २ सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर ७ सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. गुणतालिकेतही मुंबई ९ व्या क्रमांकावर आहे. या कामगिरीमुळे २०२६ च्या हंगामात मुंबईचे प्लेऑफमध्ये जाण्याचे स्वप्न जवळपास संपुष्टात आले आहे. सामन्यानंतर भारताचा माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी मुंबईच्या खेळावर टीका केली आहे..CSK: मुंबईला त्यांच्याच भाषेत उत्तर! CSK ने रचला इतिहास जो कोणत्याही टीमला जमला नाही; 'या' बाबतीत चेन्नई ठरली नंबर १.झालं असं की या हंगामात मुंबईची कामगिरी चांगली राहिली नाही. त्यामुळे सामन्यानंतर मुंबईच्या खेळावर टीका करत रवी शास्त्री म्हणाले की त्यांनी आपल्या खेळावर आणखी लक्ष देणे गरजेचे आहे. या हंगामातील अशा कामगिरीमुळे मुंबई खूप निराश झाली असेल. त्यांचा हा हंगाम निराशाजनक आहे. त्यांनी या खेळावर आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे..त्यानंतर त्यांना जाणवेल की जशी त्यांची क्षमता आहे तसा खेळ त्यांनी या हंगामात केला नाही. मुंबई इंडियन्सकडे भरपूर टॅलेंट आहे, पण या हंगामात त्यांनी तसा खेळ केला नाही. संघाने नीट बसून विचार करायला पाहिजे की नेमकं काय चुकलं आणि ते कसं सुधारता येईल. तसेच या हंगामात संघाला नशीबाची साथही मिळाली नाही, असं रवी शास्त्री म्हणाले. त्याचबरोबर ते म्हणाले की अजून आयपीएल संपलेलं नाही, त्यामुळे सुधारणा करण्याची संधी अजून आहे..या हंगामात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्या यानेही मान्य केलं आहे की हा हंगाम त्यांच्या मनासारखा गेला नाही. कालच्या सामन्यातही त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. नाणेफेक जिंकून मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु हा निर्णय त्यांच्या दृष्टीने योग्य ठरला नाही आणि त्यांनी निर्धारित २० षटकांत फक्त १५९ धावा केल्या. चेन्नई सुपर किंग्सला हा सामना जिंकण्यासाठी १६० धावांचे लक्ष्य दिले होते..Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियन्सचे आव्हान संपुष्टात? आता काही केलं तरी प्ले ऑफमध्ये पोहोचणे अशक्य; हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर सवाल, CSK चं काय?.चेन्नई सुपर किंग्सने हे लक्ष्य १८.३ षटकांतच गाठले आणि हंगामातील ५ वा विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्ससाठी आता प्लेऑफचे आव्हानही अवघड झाले आहे. मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना ४ मे रोजी लखनऊ संघाविरुद्ध होणार आहे.