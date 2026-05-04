IPL 2026: हार्दिक, सूर्यकुमारच्या फॉर्मवर लक्ष; मुंबई लखनौमध्ये आज लढत, तळाच्या संघांमध्ये झुंज, पाहा कशी असेल Playing XI

मुंबई : पाच वेळा विजेता ठरलेला मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये आज आयपीएलमधील साखळी फेरीचा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममध्ये रंगणार आहे. दोन्ही संघांना यंदाच्या मोसमात अद्याप ठसा उमटवता आलेला नाही. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या पराभवानंतर मुंबईच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशांना सुरुंगही लागला आहे. लखनौची परिस्थितीही काही भिन्न नाही..दोन्ही संघांतील खेळाडू फॉर्म मिळवण्यासाठी धडपड करताना दिसणार आहेत. मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्या (१४६ धावा चार विकेट) व व भारताचा टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव (१८६ धावा) यांचा सुमार फॉर्म चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे या दोघांच्या फॉर्मकडे विशेष लक्ष असणार आहे..IPL 2026, MI vs SRH: मुंबईच्या अस्तित्वाची लढाई; हैदराबादविरुद्ध आज सामना; कशी असेल संभावित प्लेइंग इलेव्हन.मुंबई संघाने नऊ सामन्यांमध्ये फक्त दोनच सामन्यांत विजय मिळवले आहेत. सात सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जवळपास मावळल्या आहेत. माजी कर्णधार रोहित शर्माला दुखापतीमुळे गेल्या काही सामन्यांत खेळता आले नाही. हार्दिक पंड्याचे सुमार नेतृत्व अन् फलंदाजी व गोलंदाजीत त्याला मिळत असलेले अपयश मुंबईसाठी चिंताजनक ठरत आहे..सूर्यकुमार यादवच्या बॅटमधूनही धावा निघत नाहीत. २०२५ पासून सुरू असलेला सुमार फलंदाजी फॉर्म २०२६ मध्येही कायम आहे. तो ज्या फटक्यावर धावा वसूल करीत होता, आता त्याच फटक्यांवर बाद होताना दिसत आहे. काही डावांमध्ये त्याने आश्वासक सुरुवातही करून दिली आहे. मात्र, मोठी खेळी करण्यात त्याला अपयश आले आहे. रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, नमन धीर यांच्या कामगिरीतही सातत्याचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येत आहे..गोलंदाजी विभागात निराशामुंबईच्या गोलंदाजी विभागाकडूनही निराशा झाली आहे. जसप्रीत बुमरा प्रतिमेला साजेशी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला आहे. ट्रेंट बोल्ट, अश्वनीकुमार, ए. एम. गझनफर यांनाही गोलंदाजी विभागात घवघवीत यश मिळवता आलेले नाही..India vs England: वानखेडेवर महासंग्राम! सलग दुसऱ्या अंतिम फेरीसाठी भारत सज्ज; धोकादायक इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य लढतीची उत्कंठा शिगेला.एका आठवड्यात तीन सामनेलखनौ संघाचा कर्णधार रिषभ पंतसाठीही ही स्पर्धा अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतीय संघाचे तिकीट पक्के करावयाचे असल्यास त्याला आयपीएलमध्ये चमक दाखवावी लागणार आहे. लखनौचा संघ आगामी आठवड्यात तीन लढती खेळणार आहे. त्यामुळे लखनौच्या संघाचा कस लागेल, हे निश्चित आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्सची संभाव्य प्लेइंग-११ रायन रिकेल्टन, विल जॅक्स, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कॅप्टन), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफरलखनऊ सुपर जायंट्सची संभाव्य प्लेइंग-११एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कॅप्टन), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिन्स यादव, दिग्वेश राठी.