मुंबई : सलामीचा सामना हरण्याची मालिका यंदा खंडित केली खरी; परंतु पुढचे दोन्ही सामने गमावून मूळ पदावर परतणाऱ्या मुंबई इंडियन्सचा आज सामना गतविजेत्या बंगळूर संघाशी होत आहे. हा सामना घरच्या मैदानावर होणार आहे, ही मुंबईसाठी जमेची बाजू असली तरी विजयासाठी मोठी शर्थ करावी लागणार आहे..यंदाची आयपीएल सुरू झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबई इंडियन्सने कोलकता नाइट रायडर्स संघावर मात करून विजयी सुरुवात केली; मात्र त्यानंतर प्रामुख्याने गोलंदाजीत कामगिरी घसरली, त्यामुळे दोन पराभवांचा सामना करताना लयही गमावली. आठव्या स्थानावर रेंगाळणाऱ्या मुंबईला प्रगती करायची असेल तर उद्याचा सामना जिंकून प्रथम गाडी रुळावर आणावी लागणार आहे. दोन पराभवांमुळे मुंबईची निव्वळ सरासरीही (-०.७१५) अशी घसरली आहे..गोलंदाजी प्रमुख चिंता असली तरी फलंदाजीत एकापेक्षा एक सरस फलंदाज असतानाही त्यांच्याकडून भ्रमनिरास झालेला आहे. काही काळासाठी रोहित शर्माच्या डोक्यावर ऑरेंज कॅप विराजमान झाली होती; पण त्याच्याकडूनही अपेक्षाभंग झालेला आहे..मुंबई संघात रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा आणि हार्दिक पंड्या असे आजी-माजी टी-२० विश्वकरंडक विजेत्या संघातील फलंदाज आहेत; पण एखाद्या खेळीचा अपवाद वगळता सर्वांकडून निराशा होत आहे. तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव तर कमी वेळ खेळपट्टीवर आणि अधिक वेळ ड्रेसिंग रूममध्ये असतात. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात सूर्यकुमारने अर्धशतक केले; मात्र तो सामनाही मुंबईने गमावला. त्या खेळीनंतर सूर्यकुमारची चमक कमी झाली आहे..गुवाहाटीची खेळपट्टी फलंदाजीस पोषक होती. पावसामुळे सामना ११ षटकांचा झाला होता. वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल हे तरुण फलंदाज धुमधडाक्यात फलंदाजी करत असताना मुंबई इंडियन्सच्या नावाजलेल्या फलंदाजांनी मात्र शरणागती स्वीकारली होती..मुंबईकडे गोलंदाजीत बुमरास्त्र आहे; परंतु तेही निकामी ठरत आहे. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने गेल्या सामन्यात बुमराचा पहिलाच चेंडू प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून दिला होता. तो षटकार तब्बल ८८ मीटर लांब होता. त्या सामन्यातील ३.२ षटकांच्या पॉवरप्लेमध्ये मुंबईने ५९ धावा दिल्या होत्या..संभावित प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्स : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (WK), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (WK), क्रुणाल पांड्या, टिम डेव्हिड, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, रसिक दार सलाम/अभिनंदन सिंह.