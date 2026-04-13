Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्सच्या सदस्याने सामन्यावेळी मोबाईल वापरला, आता BCCI कडून होणार चौकशी

मुंबई : राजस्थान रॉयल्स संघाच्या व्यवस्थापकाकडून आयपीएल नियमावलीचा भंग करण्यात आल्याची घटना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्धच्या लढतीत घडली आहे. बीसीसीआयच्या सूत्रांकडूनही याबाबत दुजोरा देण्यात आला आहे; मात्र या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे बीसीसीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..राजस्थान रॉयल्स-रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर यांच्यामध्ये शुक्रवारी गुवाहाटी येथे लढत रंगली. राजस्थानने मैदानात उल्लेखनीय खेळ केला; मात्र या सामन्यादरम्यान घडलेल्या एका घटनेमुळे गालबोट लागले..राजस्थान संघाचे व्यवस्थापक रोमी भिंडर हे डगआऊटमध्ये बसले असताना मोबाईलचा वापर करीत होते. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सामना सुरू असताना हा प्रकार घडला. त्याचप्रसंगी वैभव सूर्यवंशी त्यांच्या बाजूला बसला होता..बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून याप्रसंगी सांगण्यात आले, की रोमी भिंडर यांनी आयपीएल नियमावलीचा भंग केलेला आहे. सामना सुरू असताना डगआऊटमध्ये मोबाईलचा वापर करण्यास बंदी लावण्यात आली आहे. आयपीएल नियमानुसार व्यवस्थापक यांना ड्रेसिंग रूममध्ये मोबाईल वापरण्यास परवानगी आहे; मात्र डगआऊटमध्ये मोबाईलचा वापर करण्यास बंदी लावण्यात आली आहे..बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सायकिया या वेळी म्हणाले, की आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करणार आहोत. टेलिव्हिजनवरील व्हिडिओ बघितला जाणार आहे. अंतिम निकाल देण्याआधी पुरावे बघितले जाणार आहेत.