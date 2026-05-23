Rajat Patidar: रजत पाटीदारचा धमाका! ख्रिस गेलचा ९ वर्षांचा महाविक्रम धुळीला

Rajat Patidar Breaks Chris Gayle’s Massive IPL Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ च्या ६७ व्या सामन्यात गटविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद(SRH) यांच्यात सामना खेळला गेला. या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने धडाकेबाज फलंदाजी केली. प्रथम फलंदाजी करताना हैदराबादने २५५ धावा केल्या. ज्यामध्ये अभिषेक शर्मा याने ५६, हेन्रिक क्लासेन याने ५१ आणि इशान किशन याने ७९ धावा केल्या. धावांचा पाठलाग करायला आलेला बंगळुरू संघ २०० धावांपर्यंतच पोहोचला. ज्यामध्ये रजत पाटीदार याने ५६, व्यंकटेश अय्यर याने ४४ आणि कृणाल पांड्या याने नाबाद ४१ धावा केल्या. या सामन्यात रजत पाटीदार याने ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला..झालं असं की, आयपीएलमध्ये सर्वात जलद १०० षटकार पूर्ण करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा माजी फलंदाज ख्रिस गेल याला मागे टाकत रजत पाटीदार याने विक्रम आपल्या नावावर केला. बंगळुरूच्या कर्णधाराने केवळ ९३३ चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला आहे. गेलने ९४३ चेंडूंमध्ये हा विक्रम केला होता. तो विक्रम मोडत रजत पाटीदारने नवा विक्रम केला आहे. आयपीएल इतिहासात आंद्रे रसेल आणि निकोलस पूरन यांनी हा टप्पा यापेक्षा अधिक वेगाने गाठला आहे..LSG vs RR: ३८ चेंडूत ९३ धावा... वैभव सूर्यवंशीने वादळी खेळीसोबतच ३ मोठे विक्रमही केले; रिषभचा ८ वर्षे जुना रेकॉर्डही मोडला.आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये १०० षटकार पूर्ण करण्याचा विक्रमआंद्रे रसेल — ६५७ चेंडू• निकोलस पूरन — ८८४ चेंडू• रजत पाटीदार — ९३३* चेंडू• ख्रिस गेल — ९४३ चेंडू• सुनील नरेन — ९५० चेंडू• शिवम दुबे — ९९२ चेंडू.आयपीएल २०२६ मध्ये रजत पाटीदारआयपीएल २०२६ मध्ये रजत पाटीदार रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचे नेतृत्व करत आहे. त्याचबरोबर या हंगामात त्याने उत्कृष्ट फलंदाजी देखील केली आहे. त्याच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने प्लेऑफमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे. या हंगामात रजतने बॅटने देखील चांगली कामगिरी केली आहे. रजतने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात १३ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने ३९३ धावा केल्या असून त्यात ४ अर्धशतकांचा समावेश आहे..कालच्या सामन्यात हैदराबादने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघासमोर २५६ धावांचे मोठे आव्हान ठेवले. या सामन्यात अभिषेक शर्मा याने २२ चेंडूंमध्ये ५६ धावा केल्या. इशान किशन याने ४४ चेंडूंमध्ये ७९ धावा आणि हेन्रिक क्लासेन याने अवघ्या २४ चेंडूंमध्ये ५१ धावांची विध्वंसक खेळी करत सनरायझर्स हैदराबादला ४ गडी गमावून २५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला..एक बिहारी, भल्याभल्यांवर भारी! रोहित, विराट धोनी नाही; IPL 2026 मध्ये बिहारच्या ३ पोरांनीच कशी मारली बाजी?.आयपीएल २०२६ मध्ये षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांमध्ये रजत पाटीदारचे नाव आघाडीवर आले आहे. त्याने फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजी या दोन्हींविरुद्ध उत्कृष्ट फलंदाजी केली आहे. त्याच्या निर्भीड फलंदाजी शैलीमुळे त्याला या हंगामात मोठ्या खेळी करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.