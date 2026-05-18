Vaibhav Sooryavanshi चे वय विसरा, त्याला थेट टीम इंडियात घ्या.... रवी शास्त्रींची BCCI कडे थेट मागणी

Ravi Shastri Wants Youngster In Team India: आयपीएल (IPL)२०२६ मध्ये अनेक खेळाडूंनी आपल्या खेळीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं, त्यापैकी वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) हे एक नाव आहे. त्याने आयपीएलमध्ये अनेक पराक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. काल देखील त्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध(RCB) खेळताना एक मोठा पराक्रम आपल्या नावावर केला. त्याने एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. त्याने काल अभिषेक शर्माचा ४२ षटकारांचा विक्रम मोडीत काढत ४३ षटकार पूर्ण केले. त्याच्या कामगिरीवर खुश होऊन रवी शास्त्री यांनी बीसीसीआयला एक मोठं आव्हान केलं आहे..भारताचे माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी निवड समितीला धाडसी पाऊल उचलून सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीला लवकरात लवकर आंतरराष्ट्रीय संघात संधी देण्याचं आवाहन केलं आहे. रवी शास्त्री यांनी ‘द आयसीसी रिव्ह्यू’च्या सूत्रसंचालनाच्या भागात संजना गणेशन यांना सांगितलं की या नवख्या खेळाडूला लवकरात लवकर भारतीय संघात जागा मिळायला हवी. पुढे ते म्हणाले की, “मला खात्री आहे की जर तुम्ही एखाद्या तरुण खेळाडूला प्रोत्साहन द्यायचं असेल किंवा त्याला शक्य तितक्या लवकर संघात सामील करून घ्यायचं असेल, तर त्यासाठी टी-२० फॉरमॅट हा सर्वात चांगला पर्याय आहे. आणि यासाठी वैभव सूर्यवंशी अजिबात मागे नाही.”.पुढे रवी शास्त्री म्हणाले की हा खेळाडू सध्याच्या घडीला जागतिक क्रिकेटमधील अनेक संघांमध्ये सहज स्थान मिळवू शकतो. त्याच्यातील उत्साह पाहिला की हे लक्षात येतं आणि ते त्याच्या चेहऱ्यावरही स्पष्ट दिसतं. रवी शास्त्री म्हणाले की जूनमध्ये होणारा आयर्लंड दौरा सूर्यवंशीला संघात समाविष्ट करण्यासाठी योग्य वेळ असू शकतो. त्यामुळे तो भारतासाठी पदार्पण करणारा आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू ठरू शकतो..“बरेच लोक विचारतात की तो १५ वर्षांचा आहे का, १६ वर्षांचा आहे का, की १४ वर्षांचा आहे का? मला त्याची पर्वा नाही. मी फक्त पाहतो की तो सध्या ज्या प्रकारे फलंदाजी करत आहे आणि त्याच्या वयाच्या दुप्पट अनुभवी गोलंदाजांचा सामना करत आहे. तो त्यांच्याविरुद्ध निर्भीडपणे फटकेबाजी करतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की तो पूर्णपणे आता भारतीय संघात खेळण्यासाठीच्या शर्यतीत आहे..IPL 2026: 'बाबा, हे तुमच्यासाठी' म्हणत ऐतिहासिक अर्धशतक करणारा कोण आहे CSK चा उर्विल पटेल? २८ चेंडूत शतकंही केलंय.आणि आता आयर्लंडचा दौरा आणि हे सगळं घडत असताना, मी त्याच्याबद्दल लगेचच विचार करेन,” असं रवी शास्त्री म्हणाले. वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात १२ सामन्यांत ४८६ धावा केल्या आहेत. त्यामध्ये त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल २३४.७८ इतका राहिला आहे. त्याने या हंगामात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध अवघ्या ३७ चेंडूत १०३ धावांची खेळी करत हंगामातील आपली सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.