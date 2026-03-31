IPL 2026: 'मी जेव्हा CSK साठी खेळायचे, तेव्हा...' शिवम दुबेविरुद्ध आक्रमक सेलिब्रेशनवर जडेजाने दिलं स्पष्टीकरण

आयपीएल २०२६ चा तिसरा सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात काल (३० मार्च) गुवाहाटीच झाला. या सामन्यात चेन्नईला सुपर किंग्सला राजस्थान रॉयल्सने ८ विकेटने हरवलं. पहिल्यांदा महेंद्रसिंह धोनीशिवाय उतरलेल्या चेन्नई संघाला सामन्यात चांगला खेळ करता आल नाही. अनुभवाची कमी संघात पूर्णपणे जाणवली असून त्यांची फलंदाजी सुरुवातीपासूनच अपयशी ठरली होती. ३८ धावांतच ४ विकेट गमावलेल्या चेन्नईला शेवटी जेमी ओवरटनने सावरलं आणि १२७ धावांपर्यंत चेन्नईची धावसंख्या नेली. पण नंतर राजस्थान रॉयल्सच्या वैभव सूर्यवंशीने स्फोटक फलंदाजी करत राजस्थानला विजय मिळवून दिला..या सामन्यात राजस्थानच्या विजयात रवींद्र जडेजाचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. जडेजाने ३ षटके गोलंदाजी करताना १८ धावा देऊन २ विकेट्स घेतल्या. त्याने शिवम दूबे आणि सरफराज खानला एकाच षटकात बाद केल. हा सामना जडेजासाठी भावूक होता, त्याने गेल्या १२ हंगाम चेन्नईकडून खेळल्यानंतर तो पुन्हा राजस्थानकडून खेळतोय. तो सुरुवातीचे २ हंगाम राजस्थानकडूनच खेळला होता. परंतु, २०१२ पासून तो चेन्नईकडून खेळतोय..चेन्नईचा फलंदाज शिवम दूबेचा झेल घेतल्याननंतर जडेजा सेलिब्रेशन पाहण्यासारख होतं. त्याने बंदुकीतून गोळी मारावी असे हातवारे करत सेलिब्रेशन केल होत. राजस्थान संघात एवढ्या वर्षानंतर परत आल्यावर जडेजा म्हणाला मला गुलाबी रंग आवडायला लागला आहे, पिवळा रंग जरा जुना वाटतोय मला, मी मज्जा करत होतो अस काही नाहीये असही पुढे तो म्हणाला. ज्या संघाससोबत मी १२ ते १३ वर्ष खेळलो, तो संघ सोडणं सोप नव्हतं, असंही त्याने मान्य केलं..दरम्यान, शिवम दुबेने षटकार मारल्यानंतर त्याला बाद केलं होतं. त्याबाबत जिओहॉटस्टारशी बोलताना जडेजा म्हणाला, 'खेळपट्टी थोडी चिकट होती, त्यामुळे ती माझ्या गोलंदाजीवर फायदेशीर होती. माझं काम फक्त योग्य जागी गोलंदाजी करणे होतं. आपण जेव्हा चांगल्या खेळपट्टीवर पाहिजे त्या ठिकाणी चेंडू टाकतो आणि चेंडू थांबून आणि हळू येतो, तेव्हा एक गोलंदाज म्हणून बघायला चांगलं वाटतं, अस जडेजा म्हणाला. अशा खेळपट्टीवर गोलंदाजी करायला मिळाल्याने एक गोलंदाज म्हणून आत्मविश्वास वाढतो..पुढे तो शिवमच्या विकेटबाबत म्हणाला 'मी चेंडू स्टंपवर टाकत होतो. कारण जर त्याने चेंडू बॅटच्या मधोमध मारला नाही तर मला एक संधी घ्यायची होती. पण जेव्हा त्याने मला षटकार मारला, तेव्हा मी पटकन माझी रणनीती बदलून वाईड गोलंदाजी करायला सुरुवात केली, कारण तो सरळ रेषेतच फटके मारत राहिला असता. म्हणून, मी पाचव्या सहाव्या स्टंपवरच्या रेषेवर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, कारण मला वाटलं की जर तो आडवा आला, तर कदाचित त्याचा टायमिंग जुळणार नाही, आणि तसंच झालं. सुदैवाने, त्याला हवी असलेली उंची मिळाली नाही आणि ती आमच्यासाठी एक मोठी विकेट होती.'.सेलिब्रेशन बाबत जडेजा म्हणाला, 'मी जेव्हा चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळायचो, तेव्हा असेच सेलिब्रेशन करायचो. मी यावेळीही तेच केलं. दुबेसारखा खेळाडू चुकांचा फायदा घेतो आणि पहिल्या चेंडूपासून मोठे शॉट्स खेळतो. मला त्याला बाद करण्याचं लक्ष्य होतं. कारण त्या विकेटने चेन्नईच्या आशा संपवल्या असत्या. त्यानंतर सर्व गोलंदाज होते. त्यानंतर मोठे फटकेबाजी करणारे खेळाडू नव्हते.'.