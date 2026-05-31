RCB vs GT Fina IPL 2026: RCB vs GT आयपीएल 2026 फायनलमध्ये महामुकाबला; बंगळूर की गुजरातची? डबल बारी कोणाची?

अहमदाबाद : ज्या दोन संघांत क्वॉलिफायर-१ सामना झाला, त्याच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स या संघांमध्ये उद्या आयपीएल विजेतेपदाचा महामुकाबला होणार आहे. दोघांनाही दुसऱ्यांदा विजेता करंडक उंचावण्याची संधी आहे; मात्र ज्या धडाक्यात बंगळूरचा संघ खेळत आहे ते पाहता त्यांना अधिक संधी आहे..स्पर्धेतील एकूण कामगिरी आणि त्यात दाखवलेला बेधडकपणा गतविजेते बंगळूर यंदाही फेव्हरिट आहेत. गुजरातने २०२२ मध्ये हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वाखाली विजेतेपद मिळवले होते. आता शुभमन गिल संघाची कमान सांभाळत आहे. साखळीतील प्रत्येकी १४ सामन्यांत दोन्ही संघांनी प्रत्येकी नऊ विजय मिळवले. साखळीत दोनदा हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले त्यातही प्रत्येकी एक विजय मिळवला; परंतु क्वॉलिफायर-१ या लढतीत मिळवलेला विजय बंगळूरसाठी एक पाऊल पुढे टाकणारे आहे..IPL 2026, KKR vs GT: 'करो वा मरो' सामन्यात कोलकाताने हरला टॉस! कर्णधार रहाणे म्हणाला, 'आम्हाला तीन सामने आता...'.परिस्थिती कशीही असो वा संघ अडचणीत सापडलेला असो, बेधडक खेळ हा बंगळूर संघाच्या खेळाचा आत्मा राहिला आहे. कोणी ना कोणी संघाची जबाबदारी सांभाळून विजयाची नौका पैलतीरावर लावत आहे. कधी विराट कोहली तर कधी देवदत्त पडिक्कल. नाही तर रजत पाटीदार तसेच टीम डेव्हिडही निर्णायक खेळी साकार करीत आहे. आता तर व्यंकटेश अय्यरही धडाकेबाज फलंदाजी करीत आहे. यांच्यामध्ये कृणाल पंड्याही बाजी मारून जात आहे. गुजरातला विजेतेपद मिळवायचे असेल तर बंगळूरच्या फलंदाजीची ही अभेद्य भिंत तोडावी लागणार आहे..फलंदाजीचे हे बुरूज इतके भक्कम असल्यामुळे बंगळूरचा संघ सहजतेने द्विशतकी धावा उभारत आहेत किंवा द्विशतकी धावांचे लक्ष्यही तेवढ्याच सहजतेने पार करीत आहेत. एकीकडे फलंदाजीत बेधडकपणा असला तरी त्यांचा कर्णधार रजत पाटीदार कमालीच्या संयमाने नेतृत्व करीत आहे. गेल्या मोसमातही विजेतेपद मिळवताना त्याच्या नेतृत्वाची वाहवा झाली होती. बंगळूरचे अगोदरचे कर्णधार विराट कोहली किंवा फाफ डुप्लेसी यांच्यापेक्षा त्याची नेतृत्वाची शैली वेगळी आहे. आयपीएलमध्ये बहुतांशी संघांची एक बाजू भक्कम असते तर दुसरी काहीशी कमकुवत असते; पण बंगळूरचा संघ परिपूर्ण आहे. फलंदाजी एवढीच त्यांची गोलंदाजीही सक्षम आहे. भुवनेश्वर कुमार प्रमुख गोलंदाज असलेली त्यांची सेना पॉवरप्लेमध्येच प्रतिस्पर्धी संघाची हवा काढून टाकत आहेत. पॉवरप्लेमध्ये हमखास विकेट मिळवल्या जात आहेत..हे द्वंद्व दिशा ठरवणार? गुजरात संघाची ताकद शुभमन गिल, साई सुदर्शन आणि जोस बटलर या त्यांच्या पहिल्या तीन प्रमुख फलंदाजांमध्ये आहे; पण उद्या त्यांची सत्वपरीक्षा भुवनेश्वर कुमार आणि जॉश हेझलवूड यांच्यासमोर होणार आहे. हे द्वंद्व सामन्याची दिशा ठरवू शकेल. शुक्रवारी झालेल्या क्वॉलिफायर-२ सामन्यात राजस्थानविरुद्ध शुभमन गिलने शतक केले आणि साई सुदर्शनसह त्याने १६७ धावांची सलामी दिली; परंतु संपूर्ण स्पर्धेत पॉवरप्लेमध्ये जेथे ११ ते १२ पेक्षा अधिक धावांच्या सरासरीने धावा फटकावल्या जातात तेथे गिल आणि सुदर्शन यांना जेमतेम नऊ धावांच्या सरासरीने धावा करता आल्या आहेत..तुलनात्मक आढावा शुभमन गिल (७२२ धावा, स्ट्राइक रेट १६३), साई सुदर्शन (७१० धावा, स्ट्राइक रेट १५९) आणि जोस बटलर (५०७ धावा, स्ट्राइक रेट १५७) या तिघांना उद्या बंगळूर संघाच्या भुवनेश्वर कुमार (२६ विकेट), जॉश हेझलवूड (१३ विकेट), रसिख सलाम (१६) आणि कृणाल पंड्या (१३) यांचा सामना करावा लागणार आहे. बंगळूर संघाची फलंदाजी भक्कम असली तरी उद्या त्यांना इतर लढतींपेक्षा अधिक कष्ट करावे लागतील. कागिसो रबाडा आणि मोहम्मद सिराज यांचा वेगवान मारा पॉवरप्लेमध्ये निर्णायक ठरत आहे. २८ विकेट मिळवणाऱ्या रबाडाकडे पर्पल कॅप आहे. विशेष म्हणजे, रबाडा आणि सिराज निर्धाव चेंडू टाकण्यात वाकबगार आहेत. या दोघांनी अनुक्रमे १६५ आणि १६२ चेंडू निर्धाव टाकले आहेत..IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.सिराजसमोर तंदुरुस्तीचे आव्हान शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात प्रामुख्याने वैभव सूर्यवंशीवर तिखट मारा करण्याच्या प्रयत्नात सिराजचा खांदा दुखावत होता, तरीही त्याने गोलंदाजी कायम ठेवली. पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्यासाठी त्याला तेवढा पुरेसा वेळ मिळालेला नाही, त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात तो खेळेल, अशी अपेक्षा गुजरातचे पाठीराखे करीत असतील.