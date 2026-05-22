RCB vs SRH: बंगळूरला पराभूत करूनही हैदराबाद 'क्वालिफायर वन'मधून का बाद होऊ शकते? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण...

हैदराबाद : गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर(RCB) आणि माजी विजेता सनरायझर्स हैदराबाद(SRH) यांच्यामध्ये आज (ता. २१) आयपीएलमधील साखळी फेरीचा सामना रंगणार आहे. ही लढत दोन्ही संघांची अखेरची लढत असणार आहे. एकीकडे बंगळूरचा संघ विजय मिळवून पहिल्या स्थानावर कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसेल, तर दुसरीकडे हैदराबादचा संघ 'क्वालिफायर वन' लढतीत खेळण्यासाठी जीवाचे रान करताना दिसेल. पहिल्या दोन क्रमांकावर असलेले संघ 'क्वालिफायर वन' लढतीत एकमेकांविरुद्ध लढतात. एकूणच काय तर पहिल्या दोन स्थानांवर राहण्यासाठी बंगळूर-हैदराबाद यांच्यामध्ये चुरस रंगेल..बंगळूरच्या संघाने १३ सामन्यांमधून नऊ सामन्यांमध्ये विजय मिळवत १८ गुणांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. त्यांचा नेट रनरेट १.०६५ असा आहे. बंगळूर संघाने हैदराबाद संघावर विजय मिळवल्यास त्यांचे गुणतालिकेतील पहिले स्थान कायम असणार आहे. त्यामुळे 'क्वालिफायर वन' लढतीसाठी ते आपसूकच पात्र ठरतील. तसेच अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी दोन संधी उपलब्ध होतील..रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात बंगळूरच्या संघाने मागील वर्षी पहिल्यावहिल्या जेतेपदाला गवसणी घातली. यंदाच्या मोसमातही बंगळूरच्या संघाने कात टाकली आहे. फलंदाजी व गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागांत या संघाने ठसा उमटवला आहे. विराट कोहली (५४२ धावा), देवदत्त पडिक्कल (४१२ धावा), रजत पाटीदार (३३७ धावा), टीम डेव्हिड (२६२ धावा) यांनी धडाकेबाज फलंदाजी करीत बंगळूरसाठी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. बंगळूरच्या संघाने सांघिक कामगिरीत यश मिळवले आहे..हैदराबाद संघाने १३ सामन्यांमधून आठ सामन्यांत विजय मिळवत १६ गुणांसह प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांचा नेट रनरेट ०.३५० इतका आहे. गुजरात टायटन्सचा नेट रनरेट ०.४०० इतका आहे. सध्या गुजरातचा नेट रनरेट त्यांच्यापेक्षा सरस आहे. हैदराबाद संघाने बंगळूरला पराभूत केल्यास आणि चेन्नईने गुजरातला नमवल्यास हैदराबादला 'क्वालिफायर वन' लढतीत सहभागी होता येणार आहे..कमिंसचा अनुभव मोलाचापॅट कमिंस या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूच्या नेतृत्वात हैदराबादचा संघ छान कामगिरी करीत आहे. हैदराबादच्या गोलंदाजी विभागात अनुभवाची कमतरता दिसून येत आहे. तरीही त्यांनी निर्णायक क्षणी कात टाकली आहे. पॅट कमिंस याच्या मार्गदर्शनाखाली साकीब हुसेन, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे या गोलंदाजांनी कात टाकली आहे..भुवी, हेझलवूड जोडगोळीचा प्रभावी माराबंगळूरच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत भुवनेश्वरकुमार व जॉश हेझलवूड या वेगवान गोलंदाजांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. भुवी याने १३ सामन्यांमधून २४ फलंदाज बाद केले आहेत. त्याने ७.७०च्या इकॉनॉमीने धावा दिल्या आहेत. टी-२० प्रकारात अन् तेही भारतातील फलंदाजांना पोषक अशा खेळपट्ट्यांवर खेळत असताना ही इकॉनॉमी नक्कीच चांगली आहे. जॉश हेझलवूड याने १० सामन्यांमधून १२ फलंदाज बाद केले आहेत. या दोघांसह कृणाल पंड्या याने १० फलंदाज बाद करीत चुणूक दाखवली आहे..सातत्याचा अभावहैदराबाद संघाचा फलंदाजी विभाग तगडा आहे. अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, ईशान किशन व हेनरिक क्लासेन या चार फलंदाजांच्या समावेशामुळे हैदराबादचा संघ बलवान वाटतो. मात्र, या फलंदाजांना सातत्यपूर्ण फलंदाजी करता आलेली नाही. सातत्याचा अभाव असल्यामुळे हैदराबादच्या कामगिरीत चढउतार दिसून येतो. फलंदाजांनीच नव्हे, तर गोलंदाजांनीही कामगिरीत सातत्य दाखवायला हवे. हैदराबादला याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफी, सुयश शर्मा. सनरायझर्स हैदराबाद (SRH)अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकट, एशान मलिंगा.