MI च्या इतिहासातील एक पर्व संपलं! १६ वर्षांपासून संघासोबत असलेल्या दिग्गजाने, MI ला ठोकला रामराम

Robin Singh Ends Long Association With Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा हंगाम सुरू आहे. दरम्यान मुंबई इंडियन्सकडून(MI) एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. तब्बल १६ वर्षांच्या मुंबई इंडियन्ससोबतच्या सहवासानंतर या दिग्गजाने आता मुंबईच्या फ्रँचायझीला रामराम ठोकला आहे. याची अधिकृत घोषणा या माजी अष्टपैलू खेळाडूने केली आहे. मुंबई इंडियन्सच्या इतिहासातील एका मोठ्या पर्वाचा आता शेवट झाला आहे. भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू रॉबिन सिंगने मुंबई इंडियन्स सोडण्याची घोषणा केली आहे..रॉबिन सिंगने शुक्रवारी पुष्टी केली की तो मुंबई इंडियन्स आणि परदेशी ‘एमआय एमिरेट्स’ या दोन्ही संघांसोबतचा आपला प्रवास थांबवत आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे फ्रँचायझी क्रिकेटमधील सपोर्ट स्टाफ म्हणून असलेला त्याचा मोठा प्रवासही संपला आहे. तो म्हणाला, “जरी मी २०२२ पासून आयपीएल स्टाफचा भाग नसलो तरी या वर्षापासून मी एमआय एमिरेट्स लीगमध्ये त्यांच्या संघासोबत होतो.” असे त्याने आपल्या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे. त्याने त्याला दिलेल्या अनेक वर्षांच्या पाठिंब्याबद्दल चाहत्यांचे आभारही मानले..“२०१० पासूनच्या माझ्या या उल्लेखनीय प्रवासात पाठिंबा दिल्याबद्दल संपूर्ण मुंबई इंडियन्स परिवाराचे खूप खूप धन्यवाद,” असं तो म्हणाला. तसेच फ्रँचायझीला पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छाही दिल्या. रॉबिन २०१० मध्ये मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला आणि फ्रँचायझीच्या सर्वात यशस्वी काळात पडद्यामागील एक महत्त्वाची व्यक्ती बनला. तो संघाच्या पाचही आयपीएल विजेतेपद मोहिमांचा भाग होता. तसेच चॅम्पियन्स लीग टी-२० मधील विजयांमध्येही त्याने महत्त्वाचे योगदान दिले..जरी आयपीएल २०२२ मध्ये मुंबईच्या आयपीएल युनिटमधील त्याची थेट भूमिका संपली होती, तरी रॉबिन मुंबई इंडियन्सच्या मोठ्या नेटवर्कशी जोडलेला राहिला. त्याने २०२३ मध्ये पहिल्या आंतरराष्ट्रीय लीग टी-२० हंगामादरम्यान एमआय एमिरेट्सचा जनरल मॅनेजर म्हणून काम पाहिले आणि नंतर २०२४ मध्ये त्याला फ्रँचायझीच्या प्रमुखपदी बढती देण्यात आली..IPL 2026: 'बाबा, हे तुमच्यासाठी' म्हणत ऐतिहासिक अर्धशतक करणारा कोण आहे CSK चा उर्विल पटेल? २८ चेंडूत शतकंही केलंय.त्याच्या जाण्याने फ्रँचायझीमधील एका महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण पर्वाचा शेवट झाला आहे, जिथे त्याने अनेक विजेतेपद मिळवणाऱ्या संघासोबत काम पाहिले. प्रशिक्षक म्हणून काम पाहण्याआधी रॉबिन सिंगने भारतासाठी १३६ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केले. ज्यामध्ये त्याने २,३३६ धावा केल्या आणि ६९ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर तो टी-२० लीगमधील सर्वाधिक मागणी असलेल्या प्रशिक्षकांपैकी एक बनला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.