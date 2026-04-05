RCB vs CSK: कोहलीचा जलवा की चेन्नईचा संघर्ष? आज चेन्नई बंगळूरमध्ये रोमांचक लढत; कशी असेल संभावित Playing XI

बंगळूर : आठवड्यानंतर बंगळूरचा संघ आपल्या दुसऱ्या सामन्यासाठी मैदानात उतरत आहे तर ४८ तासांच्या आत चेन्नई संघ खेळण्यास सज्ज होत आहे. असा विरोधाभास असलेल्या या दोन संघांच्या उद्या होणाऱ्या आयपीएल लढतीत निश्चितच गतविजेत्या बंगळूर संघाचे पारडे जड आहे..गेल्या शनिवारी आयपीएलची सुरुवात झाली आणि सलामीच्या सामन्यात बंगळूर संघाने हैदराबाद संघावर मोठा विजय मिळवून गत वर्षातील आपले वर्चस्व सुरू केले. याच वेळी चेन्नईला मात्र पहिल्या दोन्ही सामन्यांत पराभवाची चव चाखावी लागली आहे. मोठ्या विश्रांतीनंतर बंगळूरचा संघ चांगलाच ताजातवाना असणार आहे; मात्र दोन सामन्यांतील पराभवाच्या मानसिकतेतून चेन्नईला बाहेर पडण्यासाठी मोठे परिश्रम करावे लागणार आहेत..पहिल्याच सामन्यातून बंगळूरचा संघ स्थिरावला असल्याचे दिसून आले. विराट कोहलीने फटक्यांमधील विविधता गतवर्षाप्रमाणे यंदाही पहिल्या सामन्यात सादर केली आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या देवदत्त पडिक्कलनेही आपल्या खेळात चांगली सुधारणा केली आहे. पहिल्या सामन्यात त्याने २६ चेंडूंत ६१ धावा फटकावून आपली उपयुक्तता सिद्ध केलेली आहे. रजत पाटीदारकडे नेतृत्वासह मधली फळी सांभाळण्याची जबाबदारी आहे. एकूणच फलंदाजीत बंगळूरचा संघ वरचढ आहे; मात्र त्यांना गोलंदाजीवर मेहनत घ्यावी लागणार आहे..हुकमी वेगवान गोलंदाज जॉश हेझलवूडची अनुपस्थिती जाणवू शकते; परंतु पहिल्या सामन्यात जेकब डफीने तीन विकेट मिळवून हैदराबादच्या फलंदाजीला हादरे दिले होते. त्याने अचूक टप्प्यावरील आखूड चेंडूने प्रभाव पाडला होता..हेझलवूड परतल्यावर बंगळूरच्या गोलंदाजीतील भेदकता वाढेल; परंतु तो उद्याच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. कृणाल पंड्या आणि सुयश शर्मा हे बंगळूरचे फिरकी आक्रमण सांभाळत आहेत; मात्र त्यांच्यासमोर चेन्नई संघातील आयुष म्हात्रे, सर्फराझ खान आणि शिवम दुबे या मुंबईतील फलंदाजांना रोखण्याचे आव्हान असेल. धोनीच्या अनुपस्थितीत मैदानात उतरणाऱ्या चेन्नईसमोर अडचणींचा डोंगर वाढत आहे.