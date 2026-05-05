बाऊन्सरपेक्षा 'तिला' घाबरतो! भर कार्यक्रमात चेन्नईच्या कर्णधाराने दिली कबुली; पाहा व्हिडिओ...

RUTURAJ GAIKWAD'S FUNNY VIRAL MOMENT: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL) चा हंगाम सुरू आहे. आयपीएल सुरू झाला की अनेक नवीन नवीन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा(CSK) कर्णधार ऋतुराज गायकवाड(Ruturaj Gaikwad) दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये ऋतुराजची एक विनोदी बाजू देखील पाहायला मिळत आहे. या व्हिडिओमध्ये एका चिमुकलीने विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना ऋतुराजने आपली विनोदी बाजू दाखवली..या व्हायरल व्हिडिओमध्ये एका चिमुकलीने ऋतुराजला विचारलं की तुला बाऊन्सरची भीती वाटते का? असा प्रश्न विचारल्यावर ऋतुराज गायकवाडने मजेशीर उत्तर दिलं. हे ऐकून खोलीतील सगळेच जण खळखळून हसले. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप जास्त प्रमाणात शेअर केला जात आहे..ऋतुराज गायकवाडला जेव्हा गोलंदाजीबद्दल विचारलं गेलं, तेव्हा त्याला विचारलं की तुला बाऊन्सरची भीती वाटत नाही का, कारण तो खूप वेगाने येतो. यावर मजेशीर उत्तर देताना ऋतुराज म्हणाला, "मला कदाचित दोन-तीन वर्षांपूर्वी याची भीती वाटायची, पण आता माझं लग्न झालं आहे आणि आता मला माझ्या बायकोची जास्त भीती वाटते.".त्याच्या या मजेशीर उत्तराने तिथे उपस्थित असलेले सगळेच खळखळून हसले. या मार्मिक उत्तरावर लहान मुलं देखील हसली. त्याचबरोबर त्याच्यासोबत या व्हिडिओमध्ये संघाचे सहखेळाडू डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओव्हरटन आणि प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग हे देखील त्याच्या बाजूला बसले होते. एवढं सगळं असताना तो स्वतःही हसू आवरू शकला नाही आणि आपल्या उत्तरावर हसू लागला..SRH vs CSK: '१९५ धावा सहज करता आल्या असत्या, पण आम्ही...' ऋतुराज गायकवाडने सांगितला चेन्नईच्या पराभवाचा खरा टर्निंग पॉइंट.इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ चा आज ४८ वा सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवला जाणार आहे. आतापर्यंत या हंगामात चेन्नईने ९ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यांना ४ सामन्यात विजय मिळाला आहे तर ५ सामने त्यांनी गमावले आहेत. ८ गुणांसह ते गुणतालिकेत सध्या ६ व्या क्रमांकावर आहेत. नुकत्याच झालेल्या मुंबईविरुद्धच्या सामन्यात चेन्नईने जबरदस्त खेळी करत विजय मिळवला होता. या सामन्यात संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने ६७ धावांची खेळी केली होती.