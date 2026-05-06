रोहितचे 'ते' फटके मी फक्त स्वप्नातच मारू शकतो!" मुंबईच्या सलामीवीरा रायन रिकल्टनच मोठ विधान पाहा नेमकं काय म्हणाला?

मुंबई : फलंदाजीतील विविध पैलूंवर रोहित शर्माकडून शक्य तेवढे शिकण्याची संधी मी सोडत नाही; परंतु भारताचा हा महान फलंदाज मैदानावर प्रत्यक्ष कृतीतून आपले कौशल्य दाखवण्यास अधिक पारंगत आहे. पूलचे फटके तो इतक्या लीलया मारतो, की ते आपण स्वप्नातच खेळू शकतो, अशा शब्दात मुंबई इंडियन्सचा सलामीवीर रायन रिकल्टनने रोहितचे कौतुक केले आहे..या मोसमात रिकल्टनने एक शतकी खेळीही केलेली आहे. फलंदाजीतील यशाबाबत विचारले असता तो म्हणाला, मी एकाच ठिकाणी फटके मारण्याऐवजी वेगवेगळ्या क्षेत्रात मी फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यात माझ्या विचाराची स्पष्टता असते. द्विधा मनःस्थितीत मी राहत नाही. समोर रोहित असल्यामुळे माझे काम अधिक सोपे होते. मुळात आमची डावी-उजवी जोडी गोलंदाजांना टप्पा बदलण्यास भाग पाडते. कोणत्या गोलंदाजावर दबाव टाकायचा, याबाबतही आमचे विचार निश्चित असतात..आमची फलंदाजी एकमेकांना पूरक आहे. रोहित आक्रमक खेळायला लागला, की तो माझ्यावरचे दडपण कमी करतो तर कधी मी वेगात फलंदाजी करतो, त्यामुळे रोहित निर्धास्त होतो, असे सांगून रिकल्टन रोहितबाबत बोलताना पुढे म्हणाला, तो पाच-सहा सामन्यांनंतर परतला होता, त्यामुळे लय मिळवण्यासाठी त्याने काही चेंडू घेतले; मात्र त्यानंतर मारलेले काही पूलचे फटके मी केवळ स्वप्नातच मारू शकतो..मुंबई संघात यष्टीरक्षक फलंदाज डिकॉक असल्यामुळे आपल्यावरील दबाव वाढल्याचे रिकल्टनने मान्य केले. मानसिकदृष्ट्या हे थोड कठीण आहे, कारण तुमच्या मागे चांगला अनुभवी खेळाडू असल्यावर सगळेच जण त्याला प्राधान्य देण्याची मागणी करीत असतात. असे रिकल्टन म्हणाला..हार्दिकच्या दुखापतीबद्दल अनभिज्ञकर्णधार हार्दिक पंड्याच्या दुखापतीच्या स्थितीबाबत आपल्याला नेमकी माहिती नाही. पाठ दुखापतीमुळे तो खेळत नसल्याचे सामन्याच्या काही तास अगोदर सांगण्यात आले. तो पुन्हा संघात कधी परतणार हेसुद्धा माहीत नाही; मात्र पुढच्या सामन्यासाठी रायपूरला जाताना तो संघासोबत असेल, अशी आशा आहे, असे रिकल्टन म्हणाला.