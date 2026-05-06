ऋतुराजचा विक्रम धोक्यात? Sanju Samson ने एकाच हंगामात दोनदा केला 'हा' पराक्रम; दिल्लीच्या गोलंदाजांचा उडवला थरकाप

SANJU SAMSON CREATES HISTORY: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा ४८ वा सामना मंगळवारी चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) आणि दिल्ली कॅपिटल्स(DC) यांच्यात दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर खेळला गेला. हा सामना चेन्नई सुपर किंग्सने ८ गडी राखून आपल्या नावावर केला. चेन्नई सुपर किंग्स पुन्हा एकदा लयीत आली आहे आणि संघ आता या हंगामात चांगली गती पकडत आहे. या हंगामात आतापर्यंत १० सामन्यांमध्ये चेन्नईने ५ सामन्यात विजय मिळवले आहे तर ५ सामने गमावले आहेत. सध्या गुणतालिकेत ते १२ गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहेत. काल झालेल्या दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनने एक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे..संजूने १० डावांमध्ये २ शतके झळकावली आहेत. त्याचबरोबर त्याने या हंगामात आतापर्यंत ४०२ धावा केल्या आहेत. दिल्लीविरुद्ध खेळताना कालच्या सामन्यात संजूने ५२ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली, ज्यामुळे चेन्नईला या सामन्यात ८ गडी राखून विजय मिळवता आला. त्याला सामनावीर पुरस्कार देखील मिळाला. तसेच त्याने या सामन्यात एक विक्रम आपल्या नावावर केला. या स्पर्धेत एकाच हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध दोनदा १०० हून अधिक धावांची भागीदारी करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे..IPL 2026: विराट कोहली, फिल सॉल्ट मैदानात का खूश नव्हते? KL राहुलचा दिल्लीच्या RCB वरील विजयानंतर मोठा खुलासा.आयपीएल २०२६ मध्ये ५ मे रोजी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियममध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ८ गडी राखून चेन्नईने दणदणीत विजय मिळवत आपल्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. सपाट खेळपट्टीवर दिल्लीने १५५ धावा केल्या होत्या. पाठलाग करताना संजूच्या दमदार अर्धशतकीय खेळीमुळे चेन्नईने १७.३ षटकातच विजय मिळवला..मधल्या फळीतील दिल्लीचे फलंदाज झटपट बाद झाल्यामुळे त्यांची अवस्था ६९/५ अशी झाली होती. पण समीर रिजवी आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी अखेरच्या षटकात चांगल्या धावा करत संघाला १५० पार नेले. दिल्ली संघाला डावाच्या शेवटपर्यंत संघर्ष करावा लागला. अकील हुसैन आणि नूर अहमद यांच्या गोलंदाजीमुळे दिल्लीच्या फलंदाजांना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही..प्रत्युत्तर देताना संजूने ५२ चेंडूत ८७ धावा करत चेन्नईला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याची साथ दिली ती कार्तिक शर्माने. या जोडीने ११४ धावांची नाबाद भागीदारी करत १५ चेंडू शिल्लक ठेवून सामना जिंकला. या पराभवामुळे दिल्ली संघ स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या अधिक जवळ पोहोचला आहे. तर चेन्नई संघ प्लेऑफच्या शर्यतीत अजूनही कायम आहे..CSK vs DC Live : संजू सॅमसनचे शानदार शतक! IPL 2026 मधील पहिली Century; आयुष म्हात्रेही बरसला, चेन्नईने धावांचा डोंगर उभा केला.संजू सॅमसनने या हंगामातील ही दुसरी १०० धावांची भागीदारी केली. जी त्याने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध दुसऱ्यांदा केली. ही भागीदारी चेन्नई सुपर किंग्सची दिल्लीविरुद्ध पाचवी १०० धावांची भागीदारी होती. परंतु एकाच आयपीएल हंगामात दिल्लीविरुद्ध दोन शतकी भागीदारी करणारा संजू हा पहिलाच फलंदाज ठरला आहे. दरम्यान, दिल्लीविरुद्ध सर्वाधिक १०० धावांच्या भागीदारीचा विक्रम ऋतुराज गायकवाडच्या नावावर आहे. त्याने २०२१, २०२२ आणि २०२३ या हंगामात ३ वेळा अशी भागीदारी केली आहे.