ऋतुराजचा विक्रम धोक्यात? Sanju Samson ने एकाच हंगामात दोनदा केला 'हा' पराक्रम; दिल्लीच्या गोलंदाजांचा उडवला थरकाप

SANJU SAMSON CREATES HISTORY: संजू सॅमसनने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध एकाच हंगामात दोनदा १००+ भागीदारी करत आयपीएलमध्ये ऐतिहासिक विक्रम केला. ही कामगिरी विशेष ठरते कारण एकाच आयपीएल हंगामात दिल्लीविरुद्ध दोनदा शतकी भागीदारी करणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला आहे.
SANJU SAMSON CREATES HISTORY: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा ४८ वा सामना मंगळवारी चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) आणि दिल्ली कॅपिटल्स(DC) यांच्यात दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर खेळला गेला. हा सामना चेन्नई सुपर किंग्सने ८ गडी राखून आपल्या नावावर केला. चेन्नई सुपर किंग्स पुन्हा एकदा लयीत आली आहे आणि संघ आता या हंगामात चांगली गती पकडत आहे. या हंगामात आतापर्यंत १० सामन्यांमध्ये चेन्नईने ५ सामन्यात विजय मिळवले आहे तर ५ सामने गमावले आहेत. सध्या गुणतालिकेत ते १२ गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहेत. काल झालेल्या दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनने एक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.

