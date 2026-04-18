Shreyas Iyer: रोहित, धोनी, विराट नाही तर श्रेयस अय्यर 'या' भारतीय खेळाडूकडून घ्यायच्यात 'कॅप्टन्सी टीप्स'; नाव ऐकून वाटेल आश्चर्य

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL)२०२६ चा हंगाम सुरू आहे. या हंगामात पंजाब किंग्स( Punjab Kings) या संघाने चांगलाच प्रभाव पाडला आहे. आतापर्यंत पंजाबने ५ सामने खेळले आहेत, त्यातून ४ सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर एक सामना अनिर्णित राहिला होता. या कामगिरीमुळे पंजाब गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर आहे..या हंगामात पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) आपल्या कर्णधारपदाने चांगलाच प्रभाव पाडला आहे. आयपीएल २०२४ मध्ये देखील श्रेयस अय्यरने कोलकाता नाइट रायडर्सला(Kolkata Knight Riders) विजेतेपद मिळवून दिले होते. या हंगामात पंजाब किंग्स हा पहिला संघ आहे जो अपराजित आहे. परंतु आता श्रेयस अय्यरने सांगितले की त्याला कोणाकडून कर्णधारपदाविषयी मार्गदर्शन घ्यायला आवडेल..IPL 2026: श्रेयस अय्यर सामन्यांना मुकणार? पंजाबच्या विजयानंतर स्वत:च दिली दुखापतीवर महत्त्वाची अपडेट.श्रेयस अय्यरला स्टार स्पोर्ट्सच्या एका मुलाखतीत विचारण्यात आले की, तुला कोणाकडून कर्णधारपदाविषयी मार्गदर्शन घ्यायला आवडेल? त्याने दिलेलं उत्तर ऐकून सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं, कारण त्यात एम.एस. धोनी आणि रोहित शर्मा सारख्या वर्ल्डकप व ५ आयपीएल ट्रॉफी जिंकणाऱ्या खेळाडूंची नावे नव्हती. श्रेयस अय्यरने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा स्टार खेळाडू आणि कर्णधार रजत पाटीदारचं नाव घेतलं..गुरुवारी झालेल्या मुंबई विरुद्धच्या सामन्यात पंजाबच्या प्रभसिमरन सिंग आणि श्रेयस अय्यर यांनी शानदार अर्धशतके झळकावली आणि पाच वेळेच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्सवर ७ गडी राखून जबरदस्त विजय मिळवला..या सामन्यात क्विंटन डी कॉकने शानदार ११२ धावा करत नाबाद राहिला. त्याला साथ दिली ती नमन धीरने. तिसऱ्या विकेटसाठी दोघांनी १३२ धावांची भागीदारी केली, त्यामुळे मुंबई १९५ धावांपर्यंत पोहोचली. या सामन्यात पंजाबकडून प्रभसिमरन सिंगने ३१ चेंडूंमध्ये ११ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ८० धावांची खेळी केली. त्याचबरोबर पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने शानदार ६६ धावा केल्या, ज्यात त्याने ५ चौकार आणि ४ षटकार लगावले..IPL 2026 POINTS TABLE : पंजाब किंग्स टेबल टॉपर! मुंबई इंडियन्सचे घरच्यांसमोर वस्त्रहरण; चाहते हताश, रोहित शर्मा हतबल.या हंगामात कर्णधार श्रेयस अय्यरने सलग तिसऱ्या सामन्यात आपले अर्धशतक पूर्ण केले. या दोन्ही खेळाडूंच्या शानदार खेळीमुळे पंजाबने २१ चेंडू शिल्लक असताना विजय मिळवला. पंजाब किंग्सचा पुढील सामना १९ एप्रिल रोजी लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्ध होणार आहे.