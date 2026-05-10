राजस्थानला नमवून शुभमन गिल, राशीद खानचं स्पेशल सेलिब्रेशन; पोस्ट करून टीकाकारांना डिवचले

Shubman Gill's Viral Celebration Post: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम सुरू आहे. या हंगामात काल म्हणजे ९ मे रोजी गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans)आणि राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) यांच्यात सामना झाला. हा सामना जयपूरमध्ये पार पडला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सवर ७७ धावांनी विजय मिळवला. सामन्यात गुजरातची खेळी ही परिपूर्ण होती..या ७७ धावांच्या दणदणीत विजयासह गुजरात आता गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली असून प्ले-ऑफची लढत आणखीनच रंगली आहे. या विजयानंतर गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि फिरकीपटू राशीद खान (Rashid Khan)यांच्या विजयाच्या जल्लोषाची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे..गुजरातच्या विजयानंतर आता गुजरात टायटन्सच्या कर्णधाराची पोस्ट व्हायरल होत आहे. त्यांनी मिश्किलपणे जल्लोष करत सोशल मीडियावर ही पोस्ट केली. झालं असं की, काल झालेल्या सामन्यात गुजरातने राजस्थानवर ७७ धावांनी मोठा विजय मिळवला आणि गुणतालिकेत ते थेट दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहेत. विजयानंतरही कर्णधार शुभमन गिल आणि संघाचा फिरकीपटू राशीद खान यांच्या पोस्टची चर्चा रंगली आहे. विजयानंतर गिलने राशीद खानसोबत एक फोटो शेअर केला. ज्यात दोघेही कानात बोटं घालून विजय साजरा करण्याची नक्कल करताना दिसत आहेत. "गुलाबी शहर, निळा निकाल... खम्मा घणी," अशी पोस्ट गिलने सोशल मीडियावर करत राजस्थानच्या मैदानावर मिश्किलपणे टोला लगावला. ही पोस्ट आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..गुजरात टायटन्सने कालच्या सामन्यात आपल्या निर्धारित २० षटकांत ४ बाद २२९ अशी मोठी धावसंख्या उभारली. सुरुवातीपासून गुजरातने राजस्थान रॉयल्सवर वर्चस्व गाजवलं. यामध्ये संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने शानदार ८४ धावा केल्या. तर सलामीला आलेल्या साई सुदर्शनने देखील ५५ धावांची खेळी केली. या जोडीने ११८ धावांची सलामी भागीदारी करत राजस्थानच्या गोलंदाजांना चांगलंच झोडपलं. राहुल तेवतिया आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी शेवटच्या षटकांत फटकेबाजी करत गुजरातला २०० धावांच्या पार नेलं..'चल, अजून एक विकेट टाकली खिशात...'! जोस बटलरला बाद करताच जाडेजाचा भन्नाट सेलिब्रेशन; 'इन माय पॉकेट' सेलिब्रेशनची जोरदार चर्चा.धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या राजस्थान रॉयल्सच्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी याने आक्रमक सुरुवात केली. त्याने १६ चेंडूत ३६ धावा केल्या. परंतु वैभव बाद होताच गुजरातच्या गोलंदाजांनी राजस्थानवर आपली पकड घट्ट केली. गुजरातचा फिरकीपटू राशीद खानने ३३ धावा देत ४ बळी घेतले. राजस्थानवर विजय मिळवून गुजरातने गुणतालिकेत मोठी झेप घेतली आहे. गुजरातचा पुढील सामना १२ मे रोजी सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध होणार आहे.