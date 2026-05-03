कोलकताविरुद्ध हैदराबादचे पारडे जड; अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिड हेड, हेन्रिक क्लासेन यांचा झंझावात रोखण्याचे आव्हान, पाहा कशी असेल Playing XI

हैदराबाद : एकापेक्षा एक धडाकेबाज फलंदाजांचा भरणा असलेल्या हैदराबाद संघाचा आज कोलकता संघाविरुद्ध सामना होत आहे. सलग पाच विजय मिळवणाऱ्या हैदराबादला हरवणे कोलकता संघासाठी सोपे नसेल..ऑस्ट्रेलियन पॅट कमिंस परतल्यामुळे गोलंदाजीतील ताकद वाढलेला हैदराबादचा संघ १२ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर कोलकता संघ पाच गुणांसह आठव्या स्थानावर आहे. त्यांनी गेल्या दोन सामन्यांत विजय मिळवलेला असला तरी उद्या हैदराबादचा अडथळा पार करण्यासाठी त्यांना मोठे कष्ट करावे लागतील..IPL 2025: SRH विरुद्ध विदर्भाचा जितेश RCB संघाचा कर्णधार! रजत पाटीदार 'या' कारणामुळे करणार नाही नेतृत्व; पाहा Playing XI.अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड ही हैदराबादची सलामीची जोडी प्रतिस्पर्धांना धडकी भरवणारी आहे. दोघांची बॅट तळपळी की समोरच्या गोलंदाजांसमोर काजवे चमकतात. तीन दिवसांपूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांनी हा अनुभव घेतला आहे. ईशान किशन गेल्या सामन्यात लवकर बाद झाला असला तरी तो पॉकेट डायनामाईट म्हणून ओळखला जातो. त्यानंतर हेन्रिक क्लासेन हासुद्धा मॅचविनर फलंदाज हैदराबादच्या भात्यात आहे. सलील अरोरा या नवोदित फलंदाजाने जसप्रीत बुमराला बेधडक षटकार मारून सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. नितीश कुमार रेड्डीसुद्धा तेवढाच आक्रमक फलंदाज आहे. एकूणच हैदराबादची फलंदाजी प्रतिस्पर्ध्यांसाठी धोक्याचा इशारा देणारी आहे..हैदराबादचा संघ गोलंदाजीतही तेवढाच सक्षम आहे. पॅट कमिंस आणि ईशान मलिंगा यांच्याकडे चांगली अचुकता आहे, तर प्रफुल्ल हिंगे आणि शकिब हुसेन यांच्याकडे चांगला वेग आहे. टप्पा सापडला तर ते भेदक ठरू शकतात..कोलकताविरुद्ध झालेल्या पहिल्या टप्प्यात हैदराबादने ६५ धावांनी मोठा विजय मिळवला होता. त्यानंतर कोलकता संघाच्या कामगिरी सुधारणा झाली. पाच पराभवानंतर आता त्यांनी सलग दोन विजय मिळवले आहेत. पण उद्या हैदराबादचा विजयी रथ रोखायचा असेल तर त्यांना क्षमतेपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..मुंबई इंडियन्सकडून पहिली संधी, मग बंदी अन् आता RCB साठी ठरला हिरो, कोण आहे Rasikh Salam Dar?.अंगक्रिश रघुवंशी आणि रिंकू सिंग यांचा अपवाद वगळता कोलकता संघाच्या इतर फलंदाजांना ठोस कामगिरी करता आलेली नाही. सातत्याचा अभाव हेसुद्धा त्यांच्या अपयशाचे आखणी एक कारण आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेइंग इलेव्हन) -सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (यष्टिरक्षक ), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, पॅट कमिन्स,(कर्णधार) हर्ष दुबे, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसेन, ईशम मलिंगा.इम्पॅक्ट प्लेयर: अनिकेत वर्मा. कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ॲलन (यष्टिरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, आंग्रिश रघुवंशी, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, रमणदीप सिंग, अनुकुल रॉय, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी.इम्पॅक्ट प्लेयर: वरुण चक्रवर्ती.