Mumbai Indians: सूर्यकुमार यादव इम्पॅक्ट प्लेयर का? कोच महेला जयवर्धनेने सांगितलं खरं कारण

मुंबई : टी-२० विश्वकरंडक विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवला पहिल्याच आयपीएल सामन्यात राखीव इम्पॅक्ट खेळाडू करून त्याचा अपमान केलेला नाही. त्याला झालेल्या हलक्या दुखापतीतून सावरण्यास वेळ देण्यासाठी हा बदल केल्याचे स्पष्टीकरण मुंबई इंडियन्स संघाचे प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी दिले आहे..रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात सूर्यकुमारने क्षेत्ररक्षण केले नाहीत. फलंदाजीत तो इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून मैदानात आला आणि त्याने आठ चेंडूंत १६ धावांची खेळी केली. .सूर्यकुमारवर अन्याय अशा चुकीच्या बातम्या देऊ नका, संघामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पूर्ण बरा होण्यासाठी सूर्यकुमारला काही दिवसांची गरज आहे, म्हणून आम्ही ही उपाययोजना केली आहे. असे जयवर्धने म्हणाले..गतवर्षी रोहित शर्माला बहुतेक सामन्यात असेच इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून खेळवण्यात आले होते. त्या वेळीही अशीच टीका झाली होती. क्षेत्ररक्षणाचा सराव करताना सूर्यकुमारच्या मांडीचे स्नायू दुखावले होते. आणखी पाच दिवसांत तो पूर्ण बरा होईल..त्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून आम्ही धोका स्वीकारलेला नाही. अशा परिस्थितीतही तो तीन-चार षटके क्षेत्ररक्षण करण्यास आतुर होता, असे जयवर्धने यांनी सांगितले. सलामीच्या सामन्यात पराभूत होण्याचे दृष्टचक्र संपल्याबद्दल जयवर्धने यांनी समाधान व्यक्त केले.