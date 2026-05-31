IPL 2026: RR चा फक्त १ कोटीचा जुगार; १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने ३३.८७ कोटींचा नफा कसा कमावला? पाहा संपूर्ण गणित

Rajasthan Royals' Biggest Profit Story: आयपीएल 2026(IPL) च्या हंगामात अनेक युवा खेळाडूंनी आपल्या चांगल्या खेळीमुळे जगाचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलं, मात्र या हंगामात असा एक युवा सलामीवीर आहे ज्याने आपल्या तडाखेबंद फलंदाजीने सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित केलं..तो खेळाडू म्हणजे राजस्थान रॉयल्सचा(RR) वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi). हा सलामीवीर या हंगामात जबरदस्त फॉर्ममध्ये होता. या 15 वर्षीय खेळाडूने 16 सामन्यांत 237.30 च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटच्या मदतीने या हंगामात 5 अर्धशतके आणि एका शतकासह 776 धावा केल्या..LSG vs RR: ३८ चेंडूत ९३ धावा... वैभव सूर्यवंशीने वादळी खेळीसोबतच ३ मोठे विक्रमही केले; रिषभचा ८ वर्षे जुना रेकॉर्डही मोडला.हा युवा 15 वर्षीय फलंदाज सध्या तरी ऑरेंज कॅपचा मानकरी आहे. मात्र रविवारी अहमदाबाद येथे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध होणाऱ्या आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात गुजरातचा सलामीवीर शुभमन गिल किंवा साई सुदर्शन यापैकी कोणीही 70 पेक्षा जास्त धावा केल्या तर हे स्थान बदलू शकते..राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल 2025 च्या मेगा लिलावात वैभव सूर्यवंशीला 1.10 कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. आणि त्या हंगामातील प्रभावी कामगिरीमुळे आयपीएल 2026 पूर्वी त्याला त्याच किमतीत ठेवण्यात आले. हिंदुस्तान टाइम्सच्या एका वृत्तानुसार 16 सामन्यांमधील त्याच्या कामगिरीनुसार वैभवचे वास्तविक मूल्य 34.97 कोटी आहे. त्याने राजस्थान रॉयल्ससाठी एका हंगामात 33.87 कोटींचा नफा मिळवून दिला. आयपीएल 2026 चा रिकव्हरी मल्टिपल 31.79 पट होता, म्हणजेच राजस्थानने त्याच्यावर खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयामागे त्याच्या कामगिरीचा 31.79 रुपयांचा परतावा होता..आयपीएल 2026 मध्ये खेळाडूंनी कमावलेल्या एकूण नफ्यापैकी गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल (₹ 35.14 कोटी नफा) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटीदार (₹ 35.06 कोटी) यांच्यानंतर हा तिसरा सर्वाधिक आकडा आहे. खरं सांगायचं झालं तर या हंगामात वैभव सूर्यवंशीला कमावण्यासाठी सर्वकाही होतं आणि गमावण्यासाठी काहीच नव्हतं. त्याने भाग घेतलेल्या 16 पैकी 12 सामन्यांमध्ये वैभव अपेक्षेपेक्षाही उत्कृष्ट खेळला. तो इतका चांगला खेळला की, त्या सामन्यात खेळवण्यासाठी राजस्थान रॉयल्सने वैभववर खर्च केलेल्या पैशांपेक्षा त्याच्या फलंदाजीचे बाजारमूल्य अधिक होते..सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर राजस्थान रॉयल्सने त्याला प्रत्येक सामन्यामागे 6.9 लाख रुपये दिले आणि जर डेटा मॉडेलनुसार एखाद्या सामन्यातील त्याच्या धावा आणि स्ट्राइक रेटचे मूल्य 6.9 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या सामन्यातून 'नफा' मिळाला असे मानले गेले. यावरून हे सिद्ध होते की वैभव हा केवळ एका सामन्यापुरता यशस्वी ठरलेला खेळाडू नाही तर आयपीएल 2026 च्या बहुतांश सामन्यांमध्ये त्याने सातत्यपूर्ण खेळी केली..Vaibhav Sooryavanshi: 'नवी सिक्स मशीन...', गेलची आपलाच वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणाऱ्या वैभवसाठी स्पेशल पोस्ट; काय म्हणाला एकदा पाहाच.₹ 33.87 कोटींचा संदर्भ अहवालानुसार, जर एअर इंडियाच्या मुंबई ते लंडन बिझनेस क्लास रिटर्न तिकिटाची सरासरी किंमत अंदाजे ₹ 1 लाख असेल, तर ही विमान कंपनी त्या तरुण खेळाडूच्या हंगामी नफ्यातून 338 फेऱ्या करू शकते. महिंद्रा थार रॉक्ससारख्या एसयूव्हीची किमान किरकोळ किंमत 13.4 लाख रुपये असेल, आणि त्यातून वैभवला अशा 252 गाड्या खरेदी करण्याइतका नफा झाला असता..क्वालिफायर 2 मध्ये गुजरात टायटन्सकडून सात गडी राखून पराभव झाल्यामुळे राजस्थान रॉयल्स आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमधून बाहेर पडला. रियान परागच्या नेतृत्वाखालील संघाने 14 सामन्यांतून 16 गुण मिळवून लीग टप्प्यात चौथे स्थान पटकावत प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली होती.वैभवचा ₹ 33.87 कोटींचा नफा हा आयपीएलमधील ऋषभ पंत (₹ 27 कोटी), निकोलस पूरन (₹ 21 कोटी), युझवेंद्र चहल (₹ 18 कोटी) आणि जसप्रीत बुमराह (₹ 18 कोटी) यांच्या कमाईलाही मागे टाकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.